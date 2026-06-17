ASV viceadmirālis: Baltijas jūras drošība ir svarīga arī ASV drošībai
Baltijas jūras drošība ir svarīga Eiropas un līdz ar to ASV drošībai, trešdien starptautiskajām militārajām mācībām "Baltops 2026" veltītajā preses konferencē atzina ASV 6. flotes komandieris, viceadmirālis Džefrijs Tomass Andersons.
Andersons vērsa uzmanību, ka pēdējo nedēļu laikā sabiedrotie no 15 valstīm trenējās kopā gaisā, uz zemes un uz ūdens. Mācības tika veidotas augsta kalibra operācijas, sākot no pretzemūdeņu karadarbības līdz ekspedīcijas loģistikai un desanta operācijām.
Andersons norādīja, ka Baltijas reģionā ir aptuveni 200 jūras ostu, 15% no pasaules kravu plūsmas notiek Baltijas reģionā, padarot to par vienu no noslogotākajām jūras teritorijām. Vienlaikus Baltijas jūras reģionā mēnesī pārvietojas līdz aptuveni 5500 kuģu, tāpēc jūras drošība ir svarīga Eiropas un līdz ar to ASV drošībai.
Tāpat Baltijas jūrā izvietotās komunikācijas līnijas ir vitāli svarīgas globālajai tirdzniecībai un kopējai ekonomiskajai labklājībai.
"Mēs netrenējamies tikai potenciālai krīzei, drīzāk mēs strādājam, lai to novērstu, demonstrējot savu vienoto spēku un apņēmību. Šīs mācības uzlabo mūsu gatavību, kalpojot kā piemērs svarīgajiem soļiem, ko NATO sabiedrotie sper, lai uzņemtos galveno atbildību Eiropas aizsardzībā," uzsvēra Andersons.
NATO Apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā operāciju štāba priekšnieka vietnieks Šons Flinns norādīja, ka "Baltops 2026" ir praktiska demonstrācija tam, kā NATO pārvērš apņemšanos spējās un kā sabiedrotie dalās atbildībā un kolektīvā rīcībā vienā no stratēģiski svarīgākajiem reģioniem.
Flinns arī vērsa uzmanību, ka pašreizējie drošības izaicinājumi kļūst arvien sarežģītāki. Tie strauji mainās un ir savstarpēji saistīti. Šo izaicinājumu risināšanai ir nepieciešami spēki no dažādām valstīm, spēki no dažādiem dienestiem un spēki no visām karadarbības jomām, lai darbotos kopā kā viena komanda.
Kā ziņots, ikgadējās starptautiskās militārās mācības "Baltops 26" Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, notiek no 4. jūnija līdz 19. jūnijam.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) iepriekš pauda, ka šīs ir lielākās un stratēģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā, kas sniedz unikālu iespēju NATO valstu sabiedrotajiem stiprināt kaujas gatavību, sadarbību un atturēšanas spējas, kas ir būtiskas jūras drošības saglabāšanai.