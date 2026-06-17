Latvijas regbija izlase uz gadu tiek diskvalificēta no sacensībām
Latvijas vīriešu regbija izlase pēc nepiedalīšanās divās Eiropas čempionāta Konferences divīzijas 2025./2026. gada sezonas spēlēs ir diskvalificēta uz gadu, trešdien ziņoja tīmekļa vietne Sportacentrs.com.
Sportacentrs.com ziņo, ka Eiropas Regbija federācija ("Rugby Europe") Latvijas izlasi no Eiropas Regbija konferences sacensībām ir diskvalificējusi uz gadu. Sportacentrs.com ziņo, ka "Rugby Europe" disciplinārsodu ir piespriedusi jau maija vidū, taču Latvijas Regbija federācija (LRF) par to nav informējusi publiski.
Atsaucoties uz "Rugby Europe" lēmumu, portāls ziņo, ka LRF nāksies Igaunijas un Luksemburgas izlasēm atmaksāt "jebkādas potenciālās izmaksas, kas radušās šo divu spēļu atcelšanas dēļ", kā arī jāatmaksā 2572 eiro liels parāds Andoras izlasei par 4. novembra spēli un parāds "Rugby Europe", kas sasniedz gandrīz četrus tūkstošus eiro.
Parādu nenomaksāšanas gadījumā izlases diskvalifikācija tiks pagarināta. Latvijas izlase šīs sezonas Konferences divīzijas pirmajās divās spēlēs cīnījās neizšķirti 14:14 viesos ar Somiju un ar 59:7 mājās sagrāva Norvēģijas valstsvienību. 2022. gadā par LRF prezidentu tika ievēlēts Kārlis Vents.