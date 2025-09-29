Pasaules kausā regbijā sievietēm visu laiku apmeklētākajā spēlē triumfē Anglija
Anglijas sieviešu regbija izlase sestdien Londonā uzvarēja Pasaules kausā regbijā sievietēm.
"Twickenham" stadionā, kas ir lielākā klasiskā regbija arēna pasaulē, Anglija finālā ar 33:13 pārspēja Kanādu. Maču klātienē noraudzījās aptuveni 81 885 skatītāju, kas ir jauns rekords sieviešu regbijā.
Anglietes finālā spēlēja septīto turnīru pēc kārtas, bet no iepriekšējiem sešiem pie titula tika tikai 2014. gadā. Tāpat anglietes ir 1994. gada Pasaules kausa ieguvējas. Pēc zaudējuma 2022. gada finālā Anglijas regbistes uzvarējušas 33 mačos pēc kārtas.
Mačā par trešo vietu Jaunzēlande ar 42:26 uzvarēja Franciju. Jaunzēlandes izlases 18 gadus vecā zvaigzne Brekstona Sorensena-Makgī šajā turnīrā veica visvairāk piezemējumu - 11.
Klasiskajā regbijā Pasaules kausa turnīrs sievietēm noticis desmit reizes. Seškārtēja čempione ir Jaunzēlande, trīskārtēja - Anglija, bet viens tituls ir ASV.