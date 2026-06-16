Ieviešas skaidrība par Kristapa Porziņģa plāniem saistībā ar Latvijas izlasi
Foto: Zane Bitere/LETA
Sagaidāms, ka Kristaps Porziņģis Latvijas vīriešu basketbola izlasei varētu palīdzēt augusta spēlēs.
Basketbols

Ieviešas skaidrība par Kristapa Porziņģa plāniem saistībā ar Latvijas izlasi

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ieviesta skaidrība, vai Latvijas basketbola izlasei jūlijā gaidāmajās Pasaules kausa (PK) izcīņas kvalifikācijas spēlēs palīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls Sportacentrs.com.

Ieviešas skaidrība par Kristapa Porziņģa plāniem s...

Sagaidāms, ka Latvijas izlasei bez Porziņģa vajadzēs iztikt mačos jūlija sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls, Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valstsvienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Patlaban viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubiem.

Sagaidāms, ka izlases kandidātu saraksts jūlijā gaidāmajām spēlēm tiks paziņots jau tuvākajās dienās, bet izlase jau šajā nedēļas nogalē uzsāks oficiālo gatavošanos kvalifikācijas mačiem. Ar Nīderlandes izlasi latviešiem spēle plānota viesos 3. jūlijā, bet 7. jūlijā Rīgā tiks uzņemta Austrijas valstsvienība.

Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.

F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai. Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.

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