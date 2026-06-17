Šonedēļ Krievijas uzbrukumos tika nodarīti postijumi UNESCO Pasaules mantojuma objektam Kijivas Pečeru klosterim.
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Šodien 17:25
“Tas nav tikai karš pret Ukrainu”: Lietuva izsaka protestu Krievijai par uzbrukumiem Ukrainas kultūras, reliģijas un izglītības objektiem
Uz Lietuvas Ārlietu ministriju trešdien izsaukts Krievijas vēstniecības pārstāvis, kuram iesniegta protesta nota saistībā ar Krievijas nesenajiem uzbrukumiem Ukrainas kultūras, reliģijas un izglītības objektiem, paziņoja ministrija.
Šonedēļ Krievijas uzbrukumos tika nodarīti postijumi UNESCO Pasaules mantojuma objektam Kijivas Pečeru klosterim.
Lietuvas Ārlietu ministrija norāda, ka milzīgi postījumi nodarīti klostera kompleksā esošajai Vissvētākās Dievmātes debesīs uzņemšanas katedrālei. Turklāt šonedēļ Krievijas bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumos cieta Oleksandra Dovženko Nacionālā mākslas filmu kinostudija un divas izglītības iestādes Kijivā, koledža un skola Dņipro, kā arī Harkivas Mākslas muzejs.
Lietuva regulāri iesniedz protesta notas Krievijai par tās uzbrukumiem Ukrainai. Pagājušajā gadā Lietuva par to iesniedza Krievijai 27 notas.