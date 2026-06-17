Vienai no favorītēm Anglijai turnīra ievadā spēcīgs pretinieks, pirmā spēle arī Krištianu Ronaldu ar Portugāles izlasi
Šodien Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles, laukumā dodoties arī Portugāles un Anglijas izlasēm.
Pirmajā dienas mačā plkst. 20:00 pēc Latvijas laika K grupā Hjūstonā tiksies Portugāles un Kongo DR izlases, bet plkst. 23:00 maču L grupā Ārlingtonā sāks Anglijas un Horvātijas valstsvienības. Atlikušajās dienas spēlēs L grupā Ganas izlase plkst. 1:00 naktī pēc Latvijas laika Toronto spēlēs ar Panamu, bet K grupā plkst. 5:00 no rīta Mehiko debitante Uzbekistāna mērosies spēkiem ar Kolumbiju. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Portugāles izlases rindās par otro spēlētāju vēsturē, kurš piedalījies sešos PK finālturnīros, var kļūt Krištianu Ronaldu. Turklāt 41 gadu vecais portugālis var kļūt par pirmo futbolistu, kurš guvis vārtus sešos finālturnīros. Pagaidām piecos PK ar precīziem sitieniem ir izcēlušies tikai Ronaldu un argentīniešu spīdeklis Lionels Mesi. Portugāles izlase PK kvalificējās, uzvarot savā grupā Eiropas zonas atlases ciklā, bet Kongo DR futbolistiem bija jāpārvar ne tikai Āfrikas zonas kvalifikācija, bet jāspēlē arī starpkontinentālajā "play off", kur izšķirošajā spēlē papildlaikā tika pieveikta Jamaikas izlase. Portugāļi PK finālturnīrā piedalās septīto reizi pēc kārtas un devīto kopumā, bet Kongo DR šis ir otrais turnīrs - 1974. gadā tā spēlēja finālturnīrā vēl ar Zairas nosaukumu un pie uzvarām netika. Abas komandas savā starpā līdz šim nav tikušās.
Grupas otrajā mačā debitante Uzbekistāna ar savām lielākajām zvaigznēm Abdukodiru Husanovu un Eldoru Šomurodovu mēģinās tikt pie punktiem cīņā ar Dienvidamerikas kvalifikācijas zonas trešo labāko komandu Kolumbiju, kuras rindās būs arī veterāns Huans Kvadrado. Savā starpā komandas līdz šim nav spēlējušas.
Tikmēr viena no turnīra favorītēm Anglija ar Hariju Keinu ierindā tiksies ar pēdējos PK sevi lieliski apliecinājušo Horvātijas izlasi un Luku Modriču. Anglijas izlase bija viena no divām izlasēm, kas UEFA kvalifikācijas zonā izcīnīja uzvaras visās spēlēs, turklāt vienīgā, kas neielaida savos vārtos nevienu bumbu. Kvalifikācijā tā spēlēja vienā grupā ar Latviju, uzvarot ar 3:0 un 5:0. Arī pēdējos divos pārbaudes mačos pirms PK angļi savus vārtus noturēja neieņemtus. Savukārt horvāti savā kvalifikācijas grupā astoņās spēlēs izcīnīja septiņas uzvaras un reizi spēlēja neizšķirti, bet draudzības spēlēs martā un jūnijā četrās spēlēs izcīnīja divus panākumus un divas reizes zaudēja, bumbu savos vārtos ielaižot visos četros dueļos. Abas komandas oficiālās spēlēs tikušās 11 reizes, sešus panākumus svinot angļiem, trīs - horvātiem, bet divas reizes mači noslēgušies neizšķirti. Pēdējo reizi PK finālturnīros Horvātijas un Anglijas izlases tikās 2018. gadā, kad pusfinālā ar 2:1 papildlaikā pārāki bija horvāti.
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Grupas otrajā duelī Ganas valstsvienība bez Kanādā neielaistā balsta pussarga Tomasa Pārtija tiksies ar Panamas izlasi, kas PK finālturnīrā atgriezusies pēc astoņu gadu pārtraukuma. Ganas futbolisti PK finālturnīrā piedalās piekto reizi un līdz šim labākais sasniegums ir bijis ceturtdaļfināls 2010. gadā, bet Panamas izlase savā vienīgajā turnīrā pirms astoņiem gadiem trīs spēlēs piedzīvoja trīs zaudējumus un tagad cīnīsies par saviem pirmajiem punktiem finālturnīru vēsturē. Līdz šim komandas savā starpā nav tikušās.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas. Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.