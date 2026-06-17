Argentīna titula aizstāvēšanu sāk ar uzvaru un Mesi tuvināšanos visu laiku rezultatīvākajam Pasaules kausā
Lionela Mesi gūtie trīs vārti otrdien palīdzēja Argentīnas futbola izlasei Pasaules kausa finālturnīra J grupas pirmajā spēlē ar 3:0 (1:0) pārspēt Alžīriju un sekmīgi sākt titula aizstāvēšanu.
Mesi šajā mačā kļuva par pirmo futbolistu, kurš piedalījies sešos PK finālturnīros, kā arī ar "hat trick" atkārtoja vācietim Miroslavam Klozem piederošo rekordu finālturnīros gūtajos vārtos - 16. Mesi ar precīziem sitieniem izcēlās mača 17., 60. un 76. minūtē.
Visu laiku PK finālturnīru labāko snaiperu sarakstā Mesi un Klozem ir pa 16 gūtiem vārtiem, 15 vārtus guvis brazīlietis Ronaldo, bet pa 14 precīziem sitieniem ir vācietim Gerdam Milleram un francūzim Kilianam Mbapē, kurš otrdien izcēlās ar diviem precīziem sitieniem Francijas panākumā 3:1 (0:0) pār Senegālu I grupas spēlē.
Joint-top scorer in @FIFAWorldCup history ✅— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
200th Argentina appearance ✅
Record-extending 27th FIFA World Cup appearance ✅
First-ever FIFA World Cup hat-trick ✅
A historic night for Lionel Messi! 🙌 pic.twitter.com/1D4Ubzqzos
Norvēģijas izlase ar 4:1 (2:1) pieveic Irākas valstsvienību
Divus vārtus norvēģiem guva Ērlings Holanns, kurš bija precīzs spēles 29. un 43. minūtē, bet vienus vārtus guva Leo Estigords, kurš trāpīgi ar galvu sita mača 74. minūtē. Vēl reizi norvēģus iepriecināja Aimans Huseins, kurš kompensācijas laikā bumbu ieraidīja savos vārtos. Huseins guva arī savas komandas vienīgos vārtus mača 39. minūtē, uz to brīdi panākot 1:1.
Nākamajās spēlēs Argentīnas izlase J grupā tiksies ar Austrijas un Jordānijas izlasēm, kuras savstarpējo maču aizvadīs šorīt plkst. 7 pēc Latvijas laika.
Pirmo uzvaru izcīna Austrija
Tikmēr J grupas mačā trešdienas rītā pēc Latvijas laika Austrijas izlase ar 3:1 (1:0) pārspēja Jordānijas valstsvienību. Mača 21. minūtē Romano Šmids ar tālsitienu izvirzīja austriešus vadībā, bet spēles 50. minūtē izlīdzinājumu pretuzbrukumā panāca Ali Olvans.
Austrijas izlase vēlreiz vārtus guva 67. minūtē, kad precīzs no vārtu priekšas bija Marko Arnautovičs, tomēr pēc VAR un galvenā tiesneša pārbaudes vārtu guvums netika ieskaitīts, jo mirkli iepriekš ar roku nospēlēja cits austriešu spēlētājs. Vadību 2:1 Austrijas izlasei nodrošināja jordānieša Jasana al Araba neveiksme, kad pēc stūra sitiena viņš bumbu ieraidīja savos vārtos mača 76. minūtē, bet kompensācijas laika 12. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Arnautovičs, panākot beigu rezultātu 3:1.
Nākamajās grupas spēlēs Austrija pirmdien vakarā pēc Latvijas laika spēlēs ar Argentīnu, bet Jordānija otrdien no rīta mērosies spēkiem ar Alžīriju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.