"Hurricanes" otro reizi kluba vēsturē izcīna Stenlija kausu, finālsērijā pārliecinoši pieveicot "Golden Knights"
Karolīnas "Hurricanes" komanda svētdien otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņā.
Finālsērijas sestajā spēlē "Hurricanes" viesos ar rezultātu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) bija pārāka pār Vegasas "Golden Knights" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-2.
"Hurricanes" pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. gadā, bet "Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja.
Šajā sezonā izslēgšanas turnīrā "Hurricanes" zaudēja tikai trīs spēlēs, divās no tām finālsērijā.
Sezonas pēdējā spēlē vārtsargs Brendons Basi atvairīja visas 22 pretinieku mestās ripas. Viesi pa Kātera Hārta vārtiem arī meta 22 reizes, bet pēdējo ripu ieraidīja tukšos vārtos.
Mača ceturtajā minūtē Džeikobs Slavins no "Hurricanes" aizsardzības zonas uz viduszonu piespēlēja ripu Teiloram Holam, kurš strauji izslidoja pret vārtiem un panāca 1:0. Otrā perioda 14. minūtē Džeksons Bleiks no vidējas distances izdarīja metienu bez ripas apstādināšanas un tā rikošetā nonāca vārtos - 2:0.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 68 sekundes un Hārts bija atstājis vārtus, ripu tukšā cietoksnī iemeta Nikolajs Ēlerss.
"Hurricanes" stūrmanis Rods Brindamūrs, būdams Ziemeļkarolīnas komandas kapteinis, pirms 20 gadiem ar vienību aizcīnījās līdz finālam, un komanda pēc trofejas izcīnīšanas pēc tam nebija spējusi iekļūt titulsērijā. "Golden Knights" galvenais treneris Džons Tortorella savu līdz šim pēdējo titulu izcīnīja pirms 22 gadiem, kad par čempioni viņa vadībā kļuva Tampabejas "Lightning".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.