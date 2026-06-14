Kreišam ceturtā vieta kārtslēkšanā, Gravam piektā vieta 200 metros
Latvijas sportists Valters Kreišs svētdien Vācijas pilsētā Diseldorfā ierindojās ceturtajā vietā Pasaules Vieglatlētikas kontinentālās tūres bronzas ranga starptautiskajās sacensībās kārtslēkšanā, bet Oskars Grava Zviedrijā ieņēma piekto vietu 200 metru distancē.
Kreišs ar pirmo piegājienu pārvarēja latiņu 5,50 metru augstumā, bet trīs mēģinājumi pieveikt 5,65 metrus bija nesekmīgi, ieņemot ceturto vietu desmit sportistu sacensībās.
Uzvaru ar rezultātu 5,83 metri izcīnīja amerikānis Kriss Nilsens, kurš visus piecus savus augstumus no 5,30 līdz 5,83 metriem pārvarēja ar pirmo mēģinājumu, sasniedzot sacensību rekordu. 5,90 metru augstumā novietoto latiņu viņam pārvarēt neizdevās.
Otrais ar 5,74 metriem bija filipīnietis Ernests Objena, bet trešais ar rezultātu 5,65 metri bija katarietis Seifeldins Abdelsalams.
Zviedrijas pilsētā Sollentūnā notikušajās "Grand Prix" sacensībās piektais 200 metros finišēja Grava. Viņš sasniedza rezultātu 20,97 sekundes.
Uzvarētājs marokānis Jasins Hsins distanci veica 20,25 sekundēs, par sešām sekundes simtdaļām apsteidzot kolumbieti Ronalu Longu un par 0,56 sekundēm - mājinieku Ēriku Ērlandsonu, bet ceturtais 13 sportistu sacensībās bija vēl viens zviedru vieglatlēts Līnuss Pīls, kurš distanci veica 20,92 sekundēs.