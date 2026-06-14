Zelenskis apsveic Trampu dzimšanas dienā un pārrunā kara diplomātiju
Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim svētdien bijusi telefonsaruna ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, pavēstīja Ukrainas prezidenta padomnieks komunikāciju jautājumos Dmitro Litvins.
Pēc Litvina teiktā, tā bija "diezgan saturīga saruna par visu - no apsveikuma dzimšanas dienā līdz diplomātijai un karam un mieram".
Litvins piebilda, ka saruna ilgusi 30-35 minūtes, "varbūt nedaudz vairāk".
Tramps svētdien svin savu 80. dzimšanas dienu.
"Es priecājos, ka viņi varbūt runā par tikšanos. Es domāju, ka mums tur bijusi liela loma. Es domāju, ka būtu lieliski, ja viņi tiktos," sacīja Tramps žurnālistiem Baltajā namā, komentējot ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklātio vēstuli Putinam, kurā viņš ierosina tikties, lai vienotos par kara izbeigšanu.
"Abām [pusēm] būs jāpanāk kompromisi, es piedāvāju šos kompromisus, un, jūs zināt, mēs esam lielā mērā bijuši iesaistīti," Tramps teica par Ukrainu un Krieviju, sīkāk neprecizējot savus izteikumus.