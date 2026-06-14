Skujiņš palīdz komandas biedram Ajuso finišēt trešajam “Tour Auvergne - Rhone-Alpes” kopvērtējumā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien sekmēja komandas biedra spāņa Huana Ajuso pjedestālu "Tour Auvergne - Rhone-Alpes" (UCI kat. 2.UWT) pēdējā posmā un kopvērtējumā.
Astotajā posmā riteņbraucēji veica 120,1 kilometru ar četriem kāpumiem, no kuriem divi bija pirmās kategorijas kāpumi un vēl divi - "hors categorie" jeb augstākās grūtības pakāpes kāpumi, pēdējais no tiem finišā.
Pēdējos astoņus kilometrus pavadot solo atrāvienā, uzvaru svinēja meksikānis Isaks del Toro ("UAE Team Emirates - XRG"), kurš finišēja trīs stundās 35 minūtēs un septiņās sekundēs. Pēc minūtes finišēja Ajuso ("Lidl-Trek"), bet vēl divas sekundes zaudēja norvēģis Tūbiass Holanns-Juhannesens ("Uno-X Mobility"). Skujiņš atpalika 26 minūtes un 41 sekundi, finišējot kopā ar vēl diviem komandas biedriem un ieņemot 72. vietu.
Kopvērtējumā uzvarēja del Toro, 54 sekundes zaudēja austrālietis Lūks Takvels ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), bet 77 sekundes - Ajuso, kurš bija trešais. Skujiņš zaudēja vairāk nekā stundu, bija 54. vietā un tika pie pieciem UCI punktiem. Komandu vērtējumā "Lidl - Trek" bija otrā.
"Tour Auvergne - Rhone Alpes" velobrauciens, kas iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu "Criterium du Dauphine", norisinājās 78. reizi.
Pasaules tūres sacensībās svētdien startēja arī Emīls Liepiņš, kurš bija 89. vietā vienas dienas velobraucienā "Copenhagen Sprint", kurā sportisti veica 228,2 kilometrus pa līdzenumu. Uzvaru finiša spurtā izcīnīja beļģis Jaspers Filipsens ("Alpecin - Premier Tech"), bet no Liepiņa komandas biedriem "Pinarello Q36.5" vienībā visaugstāk - 19. pozīcijā - bija itālis Mateo Mosketi.