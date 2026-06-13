Kitija Laksa turpinās nākamsezon spēlēt Itālijā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa arī nākamajā sezonā pārstāvēs Itālijas A sērijas komandu Skio "Famila", parakstot divu gadu līgumu.
30 gadus vecā Laksa "Famila" komandu pārstāvēs ceturto sezonu kopumā un trešo sezonu pēc kārtas. 2021./2022. gada sezonā latviete šīs komandas sastāvā ieguva trīs vērtīgākās spēlētājas balvas - A sērijas finālsērijā, Itālijas kausā un Itālijas Superkausā.
Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vicečempioni.
Šogad WNBA paplašināšanās draftā Laksu izvēlējās Toronto "Tempo", pārņemot tiesības uz basketbolisti no "Mercury", un noslēdza ar viņu treniņnometnes līgumu. Dienu pirms sezonas sākuma Toronto vienība atbrīvoja trīs basketbolistes, tajā skaitā Laksu.
Pirms došanās uz Ziemeļameriku Laksa ar "Famila" komandu izcīnīja Itālijas čempiontitulu un saņēma fināla vērtīgākās spēlētājas balvu. Šīs komandas sastāvā viņai ir trīs Itālijas čempiontituli.
Pērn Laksa debitēja WNBA, kur 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas. Tālmetienus 29 gadus vecā latviete izpildīja ar 31,7% precizitāti. "Mercury" sastāvā viņa kļuva par WNBA vicečempioni.
Eiropā Laksa atgriezās Skio komandā, kuras sastāvā 12 FIBA Eirolīgas spēlēs vidēji 26 minūtēs guva astoņus punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles.
Karjeras laikā Laksa izcīnījusi arī Eirolīgas čempiones titulu kopā ar Stambulas "Fenerbahce". Viņa pārstāvējusi arī "TTT Rīga" komandu, "Kayseri" Turcijā un Boloņas "Virtus" Itālijā.
Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) uzbrucēja spēlēja Dienvidfloridas Universitātes komandā, izpelnoties vietu augstskolas sporta slavas zālē.