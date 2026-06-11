Evika Siliņa un Inese Lībiņa-Egnere atgriežas Saeimā
Parlamentārieši ceturtdien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai (JV) un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei (JV).
Tāpat Saeimas deputāta mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim (ZZS).
Vienlaikus parlamentārieši apstiprināja deputāta mandātus uz laiku Ingai Priedei (AS) un Normundam Dzintaram (NA).
Tiek prognozēts, ka pēc deputāta pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru patlaban vada Edmunds Cepurītis (P).
Jau ziņots, ka pēc valdības izmaiņām un jaunas valdības apstiprināšanas būtiskas Saeimas sastāva izmaiņas notikušas arī parlamentā. "Jaunās vienotības" ministriem un bijušajai premjerei atgriežoties Saeimā, vairākiem deputātiem, kuri parlamentā strādāja uz tā dēvētajiem mīkstajiem mandātiem, tostarp Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei, mandāti jānoliek.