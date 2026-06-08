Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko WTA rangā zaudē septiņas pozīcijas
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atkāpusies par septiņām vietām un ierindojas 36. pozīcijā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi astoņas pozīcijas un ir 102. vietā, bet karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi vienu pozīciju (284.). Vēl Beatrisei Zeltiņai izdevies pakāpties par deviņām vietām (526.), Adelīna Lačinova piedzīvojusi kritumu par sešām pozīcijām (592.), bet Sabīne Rutlauka veikusi kāpumu par 53 vietām un rangā ieņem 746. pozīciju, kas ir viņas karjeras rekords. (799.). Kamilla Bartone (800.) vietu reitingā nav mainījusi, par divām pozīcijām atkāpusies Diāna Marcinkēviča (833.), bet vienas vietas kāpums ir Elzai Tomasei (870.). Vēl Daniela Vismane atguvusi trīs pozīcijas (1112.), bet Daniela Dārta Feldmane zaudējusi četras vietas (1295.).
Ranga pirmo vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un poliete Iga Švjonteka. Pa vienai vietai uz augšu rangā pakāpušās ceturtajā pozīcijā esošā Džesika Pegula un piektajā vietā esošā Amanda Aņisimova no ASV, bet no astotās uz sesto vietu kāpumu veikusi krieviete Mirra Andrejeva. Amerikāniete Koriekāja Gofa rangā zaudējusi trīs vietas un ieņem septīto pozīciju, par ailīti zemāk nekā iepriekšējā rangā ir astotajā vietā esošā ukrainiete Elina Svitoļina, devīto vietu ieņem kanādiete Viktorija Mboko, bet labāko desmitnieku noslēdz čehiete Karolīna Muhova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi četras pozīcijas un ieņem desmito vietu, Semeņistaja atkāpusies par 15 vietām (168.), pa deviņām vietām atguvušas Zeltiņa (418.) un Sevastova (508.), bet piecas vietas augstāk ir Tomase (568.). Rangā ārpus labāko sešsimtnieka ir vēl desmit Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.