Ostapenko zaudē arī Francijas atklātajā čempionātā dubultspēļu otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien Francijas atklātā čempionāta dubultspēļu sacensībās piedzīvoja zaudējumu otrajā kārtā.
Ostapenko pārī ar jaunzēlandieti Erinu Rutlifu, kuras izsētas ar piekto numuru, otrajā kārtā ar 5-7, 4-6 piekāpās japānietei Šuko Aojama un taivānietei Janai Enšo. Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 130 WTA dubultspēļu ranga punktus. Pirmajā kārtā Latvijas un Jaunzēlandes duets ar 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Francijas duetu Ksenija Efremova/Elēža Inisana.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 31. vietā un pamatturnīrā izsēta ar 29. numuru, otrajā kārtā ar 2-6, 6-2, 2-6 zaudēja polietei Magdai Linetei (WTA 57.). Otrās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 70 WTA ranga punktus. Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja "French Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu.
Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei.