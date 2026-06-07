Antonelli uzvar Monako "Grand Prix"
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas sestā posma - Monako "Grand Prix" - sacīkstē, tiekot pie piektā panākuma pēc kārtas.
Antonelli, kurš bija ātrākais sestdien aizvadītajā kvalifikācijā, pārliecinoši aizvadīja sacīksti, spējot sasniegt pat 30 sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju. Viņš kļuva par vēsturē jaunāko Monako "Grand Prix" uzvarētāju.
Otrais bija "Ferrari" pilots Lūiss Hamiltons, kamēr labāko trijnieku noslēdza Izaks Hadžars ("Red Bull"), kurš otro reizi karjerā kāpa uz goda pjedestāla.
Uzreiz ārpus labāko trijnieka palika Oskars Piastri ("McLaren"), kuram sekoja abi "Racing Bulls" piloti Līams Losons un Arvīds Lindblads. Pjērs Gaslī ("Alpine") bija septītais, astoto vietu ieņēma Aleksandrs Albons ("Williams"), devītajā pozīcijā bija Estebans Okons ("Haas"), un pirmo desmitnieku noslēdza Serhio Peress ("Cadillac").
Jau īsi pēc starta tehnisku iemeslu dēļ izstājās Makss Verstapens ("Red Bull"), turpinājumā tehnisku iemeslu dēļ spiests bija izstāties arī pagājušās sezonas čempions Lando Noriss ("McLaren"), bet, tuvojoties sacīkstes noslēdzošajiem apļiem, pēc sadursmes ar Lensu Strolu ("Aston Martin") aizsargbarjerā ietriecās Šarls Leklērs ("Ferrari"). Kopā sacīksti nepabeidza septiņi piloti.
Pēc sešiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 156 punktu ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 90 punktiem ir Hamiltons, Rasels iekrājis 88 punktus, bet Leklēram ir 75 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 244 punkti, "Ferrari" - 165, "McLaren" guvusi 118 punktus, bet "Red Bull" - 72 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".