No darba aizgājusi uz pārbaudes laiku atstādinātā IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktore Zaļkalne
Darbu Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) atstājusi Informācijas tehnoloģiju departamenta direktore Dace Zaļkalne, kura bija atstādināta uz dienesta pārbaudes laiku. Darba attiecības izbeigtas 12. maijā, pusēm vienojoties.
IZM jauno departamenta direktoru plāno izraudzīties konkursā, bet līdz vakances aizpildīšanai šos pienākumus pildīs ministrijas resora pakalpojumu vadītājs Ilmārs Rikmanis.
Zaļkalne no amata pienākumu pildīšanas tika atstādināta saistībā ar dienesta pārbaudi par vairāku IZM informācijas tehnoloģiju iepirkumu lietderību. Pārbaudē vērtēti arī apstākļi saistībā ar Zaļkalnes iepriekšējo darba pieredzi uzņēmumā SIA "AA projekts", kas piegādājis ministrijai attiecīgās programmatūras licences.
Pēc dienesta pārbaudes toreizējā izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) vērsās tiesībsargājošajās iestādēs, lūdzot izvērtēt iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu.
Saskaņā ar iepirkuma ziņojumu, visās trīs iepirkuma daļās piedāvājumu iesniedza viens pretendents - "AA projekts", kas arī ieguva līguma slēgšanas tiesības. Citi pretendenti iepirkumā nav minēti.
Uzņēmuma piedāvājums sasniedza gandrīz 299 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), no kuriem vairāk nekā 214 000 eiro paredzēti ieviešanas pakalpojumiem un konsultācijām. Savukārt līgums noslēgts par kopumā 273 650 eiro bez PVN.