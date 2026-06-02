Skats Kijivā pēc Krievijas raķešu un dronu triecieniem Ukrainā naktī uz otrdienu, nogalinot vismaz 22 cilvēkus un vairāk nekā 100 ievainojos, kā arī nodarīti milzīgus postījumus.
Pasaulē
Šodien 22:04
ANO ģenerālsekretārs Gutērrešs stingri nosoda Krievijas asiņainos triecienus Ukrainā
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs "stingri nosoda" nule notikušo Krievijas raķešu un dronu triecienu, kurā Ukrainā nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki, otrdien paziņoja Gutērreša pārstāvis sakariem ar presi Stefans Dižariks.
"Mēs vēlreiz uzsveram, ka uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai ir aizliegti saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām, un tiem ir nekavējoties jābeidzas," žurnālistiem sacīja Gutērreša pārstāvis.
Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā naktī uz otrdienu nogalināti vismaz 22 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi.
Dņipro nogalināti 16 cilvēki, bet galvaspilsētā Kijivā seši.
Krievija naktī uz otrdienu uzbruka Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neitralizēja 602 dronus un 40 raķetes.