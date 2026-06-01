Zināmi Latvijas hokeja izlases provizoriskie grupas pretinieki nākamā gada pasaules čempionātā
Pēc 2026. gada pasaules čempionāta beigām provizoriski noskaidrotas nākamā gada turnīra grupu sadalījums.
Pasaules čempionāta grupas tiek veidotas pēc Starptautiskās Hokeja ledus federācijas ranga. Tajā ņem vērā rezultātus pēdējos četros pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs iespēto rezultātu.
Pēc zaudējuma trešajā finālā pēc kārtas par ranga jauno līderi būs kļuvusi Šveice. Rangā neierindo, taču otrajā vietā atrastos agresorvalsts Krievija. Tā kā krievi ir vēl diskvalificēti no IIHF sacensībām, tad tie rangā netiek attainoti. Drīzumā gan IIHF padomei būs jālemj par Krievijas likteni, jo tās disciplinārlietu komiteja noraidīja diskvalifikācijas pagarināšanu saistībā ar drošības riskiem. Tika uzskatīts, ka šāds iemesls nav pietiekams.
Latvija rangā plānots, ka ieņems devīto vietu. 2026. gada pasaules čempionātu Latvija noslēdza pēc ceturtdaļfināla, zaudējot nākamajai bronzas medaļniecei Norvēģijai. Sestā vieta ir Latvijas otrs labākais rezultāts pasaules čempionātos.
Provizoriski nākamajā gadā Latvija A grupā spēlētu pret finālisti Šveici, čempioni Somiju, Zviedriju, Slovākiju, Austriju, Slovēniju un jaunpienācēju Ukrainu. Pret šveiciešiem, somiem un austriešiem Latvija spēkojās grupā šajā gadā, visiem zaudējot (2:4, 1:7 un 1:3). Ukraiņi augstākajā divīzijā nākamgad spēlēs pirmo reizi 20 gadu laikā.
Unless host nation Germany makes use of the one allowed change between the groups, the IIHF WC 2027 group stage will look like this:— Maximilian Girschele (@MaximilianGirs1) May 31, 2026
A: SUI, SWE, FIN, SVK, LAT, AUT, SLO, UKR
B: USA, CAN, CZE, GER, DEN, NOR, KAZ, HUN.
Would expect a change between SUI and USA/CAN…
B grupā atrastos Kanādas, ASV, Čehijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas, Kazahstānas un Ungārijas izlases. Šis gan nav oficiāli apstiprināts grupu sadalījums. Mājiniecei, kas ir Vācija, ir iespēja veikt vienu izmaiņu grupu sadalījumā.
2027. gada pasaules čempionāts hokejā no nākamā gada 14. līdz 30. maijam notiks Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā. Nesen kļuva zināms, ka pēc četriem gadiem, 2030. gadā, ceturto reizi pasaules čempionātu uzņems Latvijā, kas šīs tiesības ieguva kopā ar Somiju.