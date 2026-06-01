FOTO: ar enerģisku koncertu Siguldas pilsdrupās sajūsmina rokmūziķis Džeks Vaits

Džeka Vaita koncerts Siguldā 2026. gada maijā
Aizvadītās nedēļas nogalē. 30. maijā, Siguldas pilsdrupu estrādē uzstājās 12 "Grammy" un citu prestižu balvu ieguvējs, dziesmu autors, daudzpusīgs mūziķis, producents, aktieris un kopumā viena no šī gadsimta zīmīgākajām personībām modernajā rokmūzikā Džeks Vaits.
Detroitas pievārtē daudzbērnu ģimenē kā jaunākais uzaugušais, Džeks jau bērnībā aizrāvās ar mūziku, mācīdamies spēlēt instrumentus, kurus viņa brāļi pameta novārtā. Pirmās bija bungas, tad ģitāra. Aizraušanās ar klasisko roku ("Led Zeppelin", "Doors", "Pink Floyd") un blūzu noteica jaunā mūziķa turpmāko radošo ceļu.
Izejot parasto andergraunda grupu pieredzi, Džeks kopā ar tā brīža sievu Megu Vaitu nodibināja duetu "The White Stripes". Pirmo atzinību minimālistiskais duets, kurā Mega spēlēja bungas, bet Džeks - visus pārējos instrumentus no ģitārām līdz taustiņiem un vēl dziedāja, ieguva līdz ar trešo studijas albumu “White Blood Cells” (2001). Līdz ar nākamajiem - “Elephant” (2003), “Get Behind Me Satan” (2005) un “Icky Thump” (2007) – Džeks Vaits apliecināja sevi, kā viena no spožākajām un atzītākajām personībām XXI.gs. rokmūzikā, jo īpaši indī un garāžroka žanrā. Vienkāršas, pat šķietami primitīvas kompozīcijas, aranžējumi un izpildījums, kurā saplūst garāžroka un blūza ietekme, ko papildināja pāra noslēpumainais publiskais tēls un sarkanā, baltā un melnā dizaina estētika, strauji audzēja grupas popularitāti mūzikas gardēžu vidū. Taču par īstām zvaigznēm "The White Stripes" padarījusi kompozīcija "Seven Nation Army". Gadu gaitā tās piedziedājums kļuvis par gandrīz katra komandu sporta veida līdzjutēju skandējamo himnu. Iespējams, ka daudzi pat neko nezina par "The White Stripes", taču aizraujošo “O-oho-hoo” katrs stadiona vai arēnas apmeklētājs atpazīs jau no pirmajām sekundēm.
Pēc "The White Stripes" Džeka Vaita radošais ceļš vijies cauri divām citām grupām - "The Raconteurs" un "The Dead Weather" (kurām viņš bijis līdzdibinātājs) – līdz novedis pie solokarjeras. Tās ietvaros klajā nākuši seši studijas albumi, no kuriem kritiķi īpaši akcentē pirmos divus (“Blunderbuss” (2012) un “Lazaretto” (2014)) un līdz šim pēdējo (“No Name” (2024)).
Džeks Vaits kopumā saņēmis 12 "Grammy" balvas astoņās dažādās kategorijās un 36 šīs balvas nominācijas, žurnāls "Rolling Stone" viņu divreiz iekļāvis pasaules izcilāko ģitāristu sarakstā, 2025.gada nogalē Džeks līdz ar Megu tika uzņemts Rokenrola slavas zālē. Tāpat viņš pazīstams ar vispusīgo muzikālo sadarbību. Piemēram, Vaits producējis slavenās kantrimūzikas dziedātājas Loretas Linnas albumu “Van Lear Rose”, kas saņēma "Grammy" balvu. Kā arī kopā ar Ališiju Kīzu bondiādes filmai “Mierinājuma kvants” sarakstījis un ieskaņojis titulkompozīciju "Another Way to Die".