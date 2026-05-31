Eiropas Savienība apsver Krievijas naftas cenu griestu iesaldēšanu
Eiropas Savienība (ES) apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisījis karš Tuvajos Austrumos, ziņo aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
ES un G7 valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. gada decembrī kā sankcijas par Krievijas Ukrainā īstenoto pilna apmēra karu, lai ierobežotu ienākumus, ko Krievija gūst no naftas eksporta. Sākotnēji šī maksimālā cena bija 60 ASV dolāri par barelu.
Trešās valstis var iegādāties Krievijas naftu, izmantojot rietumvalstu uzņēmumu sniegtos pakalpojumus, tikai ievērojot noteiktos cenas griestus.
2025. gada jūlijā tika noteikti mainīgi un regulāri pārskatāmi Krievijas naftas cenas griesti, kas paredzēja, ka naftas cenai jābūt par 15% zemākai salīdzinājumā ar tirgus cenu. No 2026. gada 1. februāra cenu griesti tika samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu.
Tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš Tuvajos Austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu.
ES pašlaik apsver vairākas iespējas - saglabāt maksimālo apjomu pašreizējā līmenī (44,1 dolārs), apturēt automātisko pārskatīšanu līdz gada beigām vai ierobežot paaugstināšanu līdz 60 dolāriem, raksta "Bloomberg".
Pēdējā laikā "Urals" markas nafta, kādu pārdod Krievija, tiek tirgota par 85-86 dolāriem par barelu. Aprīļa sākumā kara Tuvajos Austrumos dēļ cena par barelu pārsniedza 110 dolārus.