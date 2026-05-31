“Jelgava” nenosargā pārsvaru un nospēlē neizšķirti ar “Daugavpili”
"Jelgava" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 16. kārtas noslēdzošajā mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Daugavpili".
Jelgavas komandai vārtus guva Filips Hašeks, bet daugavpiliešiem izcēlās Rostands Ndžiki.
Spēles 63. minūtē mājinieku pretuzbrukumā pēc Roberta Meļķa piespēles Hašeks ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu vārtos. Pēc 11 minūtēm otrā laukuma galā Ndžiki bija pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas un panāca 1:1.
Jelgavnieki pēc uzvaras pār "Super Nova" ar 1:0 iekrājuši piecu neuzvarētu spēļu sēriju. Tikmēr daugavpilieši pēdējās sešās spēlēs piedzīvojuši četrus zaudējumus, vienīgo panākumu šajā nogrieznī izcīnot par "Ogre United" (3:1).
Sezonas pirmajā duelī ar 1:0 uzvaru izcīnīja "Daugavpils".
Piektdien "Riga" savā laukumā ar 2:0 pieveica "Grobiņu", bet RFS izbraukuma spēlē Rīgā ar 2:1 uzveica "Super Nova" vienību. Savukārt sestdien "Liepāja" savā laukumā ar 3:0 pārspēja "Tukums 2000", un "Auda" mājās ar 2:0 apspēlēja "Ogre United".
RFS 16 spēlēs ir guvusi 43 un "Riga" - 39 punktus, bet "Auda" izcīnījusi 34 punktus. 22 punktus iekrājusi "Liepāja", "Super Nova" ir 20 punkti, bet "Daugavpilij" - 18 punkti. Tālāk 15 punkti ir "Jelgavai", pa 13 punktiem - "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.