"Kas jums par problēmu?" - Rasels Krovs aizstāv saspringto vārdu apmaiņu ar faniem
Holivudas aktieris Rasels Krovs aizstāvējis savu rīcību pēc tam, kad sociālajos tīklos izplatījās video ar viņa sarunu ar faniem pie viesnīcas.
62 gadus vecais filmas “Gladiators” aktieris nofilmēts Parīzē, kad pie viesnīcas viņu uzrunāja autogrāfu mednieki. Video redzams, kā Krovs stingrā tonī brīdina fanus un saka, ka nekavējoties dosies prom, ja kāds uzvedīsies kā “idiots”.
Aktieris sacīja: “Vai jūs mani dzirdat? Palieciet savās vietās. Negrūdieties, pie velna, man virsū. Es pats pienākšu pie jums. Dodiet visiem vietu. Tiklīdz kāds sāks uzvesties kā idiots, es aiziešu. Skaidrs?”
Šis video fragments internetā izraisīja plašas diskusijas par Krova attieksmi pret faniem. Tagad “Oskara” balvas ieguvējs komentējis notikušo, uzsverot, ka viņam pašam veiksmīgi izdevies noteikt robežas bez apsardzes palīdzības.
Sociālajā tīklā “X” aktieris rakstīja: “Klikšķu ēsma. Visi dabūja autogrāfus un selfijus, viesnīcas ieeja palika brīva viesiem, un es vēl paspēju uz lidostu laikā. Viens pats, bez apsardzes. Situācija atrisināta. Kas jums par problēmu?”
Krovs Francijā bija ieradies kopā ar draudzeni Britniju Teriotu. Abi kopā redzēti Francijas atklātā tenisa čempionāta atklāšanas dienā svētdien, 24. maijā.
Aktieris nesen arī noliedza iespēju vēlreiz apprecēties pēc tam, kad izskanēja baumas par viņa un draudzenes saderināšanos. Krovs, kurš iepriekš bija precējies ar austrāliešu dziedātāju un aktrisi Danielu Spenseri un 2018. gadā izšķīrās, noraidīja runas par saderināšanos un jokoja, ka nevēlas ar kāzām “sabojāt” savu “priecīgo un laimīgo” dzīvi kopā ar partneri.
Raidījumā “60 Minutes” viņš teica: “Visur parādās ziņas, ka mēs ar Britniju esam saderinājušies un es atkal precēšos. Nē. Mana dzīve ir priecīga un laimīga — kāpēc to sabojāt ar kāzām? Mēs cienām viens otru, mostamies ar smaidu un esam ļoti laimīgi.”
Rasels Krovs ar draudzeni Britniju Teriotu
Vēlreiz uzsverot, ka atkārtoti precēties nevēlas, Krovs sacīja: “Esmu bijis precējies vienreiz un zinu, kā tas var beigties. Es vairs neprecēšos. Vienreiz to piedzīvot bija forši, bet atkārtoti precēties es nevēlos.”
Krovs, kuram ar bijušo sievu Danielu Spenseri ir divi dēli — 21 gadu vecais Čārlzs un 19 gadus vecais Tenisons — ar Britniju ir kopā kopš 2020. gada.