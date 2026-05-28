Uzvaras gadījumā Latvijai pastāv vairāki scenāriji, ar ko būtu jāspēkojas pusfinālā
Gadījumā, ja šovakar, 28. maijā, Latvijas hokeja izlase izcīnīs uzvaru 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā, savu pusfināla pretinieci tā uzzinās tikai pēc visu šīs fāzes spēļu aizvadīšanas.
Ceturtdaļfinālā bez Latvijas un Norvēģijas iekļuva arī Somijas, Čehijas, ASV, Kanādas, Šveices un Zviedrijas hokeja izlases. Plkst. 17:20 savstarpējos ceturtdaļfinālos spēkosies ASV un Kanādas, kā arī Somijas un Čehijas izlases, savukārt 21:20 Latvijas un Norvēģijas, kā arī Šveices un Zviedrijas izlases.
Publicētajā IIHF lapā esošajā izspēles sietā pagaidām redzams, ka pusfinālā savstarpēji spēkotos Somijas un Čehijas uzvarētāja pret ASV un Kanādas, bet otrā pārī Latvijas un Norvēģijas pret Šveices un Zviedrijas. Lai gan tieši šāds scenārijs ir visai reāls, tas nav vienīgais iespējamais.
IIHF mājaslapā redzamais turnīra nolikums paredz, ka pusfinālistes tiek sarindotas secībā no pirmās līdz ceturtajai vietai pēc rezultātiem apakšgrupā. Pēc apakšgrupas turnīra Šveice bija pirmā, Kanāda otrā, Somija trešā, Norvēģija ceturtā, Čehija piektā, Latvija sestā, Zviedrija septītā, bet ASV astotā.
Gadījumā, ja šodien savos ceturtdaļfinālos uzvar Šveice un Kanāda, bet Latvija ir pārāka pār Norvēģiju, tad, neatkarīgi no Somijas un Čehijas spēles iznākuma, Latvija pusfinālā cīnīsies pret mājinieci Šveici, kam zaudēja atklāšanas spēlē ar 2:4.
Ja, piemēram, Šveice zaudē Zviedrijai, Kanāda uzvar ASV, bet Somija ir pārāka pār Čehiju, tad pretinieks pusfinālā būs Somija. Kanāda kā augstāk esošā ranga komanda tad pusfinālā cīnītos pret Zviedriju, kas rangā atrodas zemāk par Latviju. Somiem latvieši grupā piekāpās ar 1:7.
Tikmēr gadījumā, ja zaudē gan Kanāda un Šveice, bet Somija, Latvija, ASV un Zviedrija sasniedz pusfinālus, tad to pāri būtu sekojoši - Somija (rangā trešie) pret ASV, (rangā astotie) Latvija (rangā sestie) pret Zviedriju (rangā septītie). Pret zviedriem būtu jāspēlē arī, ja zaudētu visas nomināli rangā augstāk esošās komandas (somu vietu pret ASV pusfinālā ieņemtu Čehija).
Vienīgais, kas ir skaidrs - Šveice uzvaras gadījumā sestdien spēlēs pirmajā pusfinālā. Latvijas izlase šodien cīnīsies par savu otro pusfinālu - 2023. gadā tika izcīnītas bronzas medaļas. Norvēģi pie medaļām pasaules čempionātos nav tikuši, turklāt ceturtdaļfinālā spēlēs pirmo reizi 12 gadu laikā.