Vilmanis pateicīgs komandas biedriem par atbalstu, Šmits raksturo Latvijas izlases uzvaru pār ungāriem
Pēc Latvijas iekļūšanas 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā komentārus sniedza Sandis Vilmanis un Alberts Šmits.
Latvija grauj ungārus un izcīna vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlase ar uzvaru pār Ungāriju iekļuva 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.
Vilmanim beidzot vārti pilnos sastāvos
"Foršas sajūtas, novērtējām pretinieku pareizi, izgājām ar pilnu jaudu, izmantojām mūsu momentus un sametām "golus", spēli uzvarējām," pēc uzvaras teica Vilmanis. Latvijas hokejisti no astoņiem piecus vārtus guva nevienādos sastāvos, vienu reizi Vilmanim pārspējot ungāru vārtsargu mazākumā.
"Iesākām labi, bet otrais periods bija tāds, ka nedaudz palaidām. Pēc 3:0 sākām kļūdīties, devām riskantākas piespēles un pretinieki to izmantoja, iemeta vienus vārtus. Mums vajadzēja vienkāršāk spēlēt, turpināt kā to darījām pirmajā trešdaļā. Pēc tam turpinājām to arī trešajā periodā. Bija vienkāršāka spēle bez riskantiem momentiem," skaidroja uzbrucējs.
Vilmanis maču noslēdza ar diviem precīziem metieniem. Pirms tam cīņā ar ASV viņš divus vārtus guva, raidot ripu tukšos pretinieku vārtos. "Man beidzot iekrita, bija atvieglojums pēc pirmajiem vārtiem. Varu teikt lielu paldies komandas biedriem un treneriem. Viņi mani ļoti uzmundrināja pēc katra momenta, kad man nesanāca iemest," piebilda Latvijas hokejists. Viņš gan ar 4+7 kļuvis par Latvijas rekordistu izcīnītajos rezultativitātes punktos pasaules čempionātos.
Latvijas hokejisti ceturtdaļfinālā, visticamāk, cīnīsies ar Norvēģiju. "Nav nenopietnu spēļu un nav nenopietnu pretinieku. Visi cīnīsies un sitīsies, mums ir kārtīgi jāsagatavojas, jāatpūšas un jādod iekšā arī spēlē," izcēla hokejists.
Vilmanis arī atzina, ka pēc septiņām aizvadītām apakšgrupas spēlēm ir jūtams progress. "Tu pavadi ilgāku laiku ar komandas biedriem uz ledus, gan ārpus ledus, izbaudi laiku kopā ar viņiem, runā par spēli un vienkāršām lietām. Tas rada to ķīmiju," stāstīja uzbrucējs.
Šmits neuztraucas, ka vēl nav gūti vārti
"Izdarījām to, kas jāizdara. Otrajā periodā mazliet palaidāmies, bet labi, ka savācāmies uz trešo periodu un izdarījām darbu līdz galam," teica Latvijas aizsargs. Šmits spēles laikā izpildīja vairākus metienus pa vārtiem un vienu no viņa metieniem trešajā trešdaļā pielaboja Sandis Vilmanis.
"Labi, ka mums ir vārtu guvēji. Man nav īsti par ko uztraukties, ja ir čaļi, kuri var iemest manā vietā," norādīja hokejists. "Visi jau grib iemest, emocijas piederas pie hokeja. Kā jau teicu, izdarījām labu darbu, nopelnījām trīs punktus un gatavojamies ceturtdaļfinālam."
A grupā pēc sešām spēlēm Šveicei un Somijai ir pa 18 punktiem, Latvija septiņās cīņās guvusi 12 punktus, bet Vācijai ir desmit punkti. Austrija sešās spēlēs izcīnījusi deviņus punktus, ASV ir astoņi punkti, Ungārijai septiņos mačos ir trīs punkti, bet Lielbritānija ir bez punktiem un atstās augstāko divīziju.