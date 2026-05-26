Harijs Vītoliņš sagaida interesantu čempionāta turpinājumu un skaidro šīs Latvijas izlases stiprās puses
Interesantākie notikumi pasaules čempionātā vēl tikai gaidāmi, otrdien pēc kvalificēšanās meistarsacīkšu ceturtdaļfinālam sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
"Es domāju, ka viss interesantākais vēl priekšā," pēc spēles sarunā ar žurnālistiem sacīja Vītoliņš. "Puišiem liels paldies par to, kā viņi sagatavojās šim mačam. Ir visgrūtākais, kad visi no tevis gaida tikai vienu, bet sports ir sports un katra izlase cīnās par saviem mērķiem."
Treneris atzīmēja, ka šajā mačā netika pieļautas kļūdas kā spēlē pret Lielbritāniju, kad pirmās piecas minūtes neizdevās, taču Sanda Vilmaņa noraidījums septītajā minūtē visu varēja pavērst uz citu pusi. "Labi, ka tiesnesis nolēma piešķirt divas, nevis piecas minūtes," par noraidījumu teica Vītoliņš. "Nostāvējām un tālāk viss aizgāja, kā tam jānotiek."
Valstsvienības stūrmanis piebilda, ka bija kļūdas un neizdevās nospēlēt uz simt procentiem, tomēr kopumā hokejisti padarīja labu darbu un sajuta arī vārtu garšu. "Guvām skaistus vārtus, arī vairākums funkcionēja un pieci pret pieci [spēlējam labi]," sacīja treneris. "Es domāju, ka viņi sajuta to pārliecību sevī, ka var panākt daudz ko. Un, kā jau iepriekš teicu, šai komandai ir raksturs, neskatoties uz to, ka mums ir deviņi debitanti. Šī komanda ir darba komanda, kas gatava viens par otru cīnīties."
Latvija grauj ungārus un izcīna vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlase ar uzvaru pār Ungāriju iekļuva 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.
Izlases galvenais treneris arī atzīmēja, ka šodienas mačā komanda labi darbojās nevienādos sastāvos, vairākumā pildot Sanda Ozoliņa uzstādījumus, bet mazākumā beidzot izmantojot iespēju gūt vārtus. "Pārliecību lēnām gūstam ar katru spēli un gatavojamies nākamajam mačam."
Latvijas izlase A apakšgrupā ieņems trešo vai ceturto vietu, kas noskaidrosies pēc atlikušajiem šīs dienas mačiem, un ceturtdaļfinālu aizvadīs ceturtdien Fribūrā. Pretinieks tajā mačā arī noskaidrosies pēc vakara spēlēm B grupā. Pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.