Parakstīts līgums par RSU Kurzemes studiju centra izveidi Liepājā
Rīgas Stradiņa universitāte un Liepājas reģionālā slimnīca parakstījušas telpu nomas līgumu, uzsākot RSU Kurzemes studiju centra darbību Liepājā un nodrošinot darba vidē, pētniecībā un simulācijās balstītu medicīnisko izglītību. Pilnvērtīga centra darbība plānota 2027. gada nogalē, stiprinot reģiona veselības aprūpi un speciālistu sagatavošanu.
2026. gada 25. maijā Liepājā, parakstot telpu nomas līgumu starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” (LRS), tiek uzsākta RSU Kurzemes studiju centra (KSC) darbība. Tādējādi tiks nodrošināta darba vidē, kā arī pētniecībā un simulācijās balstītas medicīniskās izglītības īstenošana. Šis solis ir daļa no RSU Liepājas filiāles reorganizācijas, kas oficiāli sāksies 2026. gada 1. jūlijā.
Līgums paredz, ka RSU uz turpmākajiem 15 gadiem nomās telpas LRS telpās Slimnīcas ielā 25 ar kopējo platību 986,9 m². Jaunā studiju vieta atradīsies slimnīcas D korpusa 2. un 3. stāvā, nodrošinot studentiem tiešu piekļuvi klīniskajai videi. Kurzemes studiju centra izveides mērķis ir nodrošināt modernu veselības aprūpes, izglītības un zinātnes funkciju izpildi, integrējot studiju procesu tieši ārstniecības iestādē. Paredzēts, ka pilnvērtīga KSC darbība jaunajās telpās tiks uzsākta 2027. gada nogalē, pēc nepieciešamo pārbūves darbu veikšanas.
RSU rektors prof. Aigars Pētersons uzsver: “Šodien parakstītais līgums ir stratēģisks ieguldījums Kurzemes reģiona cilvēkresursu sagatavošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem. Mēs neveidojam tikai jaunu studiju vidi – mēs veidojam ciešu sinerģiju starp akadēmiskajām zināšanām un praktisko medicīnu visā Kurzemes reģionā. Mūsu prioritāte ir darba vidē balstīta izglītība, kas studentiem ļauj apgūt profesiju plecu pie pleca ar pieredzējušiem mediķiem jau no pašām studiju pirmajām dienām. Pārcelšanās uz Liepājas reģionālās slimnīcas telpām nodrošinās ne tikai efektīvāku resursu izmantošanu, bet arī stiprinās zinātnē balstītu studiju programmu attīstību, kas ir īpaši svarīgi RSU kā zinātnes universitātei.”
Pasākumā piedalījās arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, apliecinot pašvaldības atbalstu augstākās izglītības stiprināšanai reģionā. Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš: “Kurzemes studiju centra izveide Liepājā ir vēsturisks solis visam reģionam. Šis centrs palīdzēs jaunajiem speciālistiem veidot ciešāku saikni ar reģionu jau studiju laikā. Liepājai ir svarīgi, lai jaunie cilvēki šeit ne tikai studētu, bet arī izvēlētos šeit palikt, strādāt un veidot savu profesionālo dzīvi. Tāpēc mūsu ieguvums ir ne tikai moderns studiju centrs, bet arī spēcīgāka veselības aprūpes sistēma, profesionālu mediķu piesaiste un drošāka nākotne liepājniekiem.”
RSU Kurzemes studiju centrs būs RSU Veselības un sporta zinātņu fakultātes struktūrvienība, kas nodrošinās studiju programmu daļēju apguvi Kurzemē sadarbībā ar reģionālajām ārstniecības iestādēm. Reorganizācijas rezultātā KSC turpinās īstenot tādas pieprasītas programmas kā “Māszinības”, “Ārsta palīgs” un “Ārstnieciskā masāža”. Svarīgi, ka studentiem būtiski uzlabojas studiju vide – plānots izveidot mūsdienīgus simulāciju centrus gan LRS, gan Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, kas būs pieejami studējošajiem un slimnīcu medicīnas personālam.