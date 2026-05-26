Jāapliecina favorītu statuss. Latvijas hokejistiem izšķirošā spēle par tikšanu ceturtdaļfinālā
Šodien plkst. 13:20 Latvijas hokeja izlase pret Ungāriju aizvadīs noslēdzošo 2026. gada pasaules čempionāta grupas spēli. Tiešraide LTV7 kanālā.
Latvijas hokejisti pirms pēdējās spēļu kārtas atrodas labās pozīcijās, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu pirmo reizi kopš bronzas 2023. gada čempionāta.
Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Ar deviņiem punktiem pēc sešām spēlēm Harija Vītoliņa trenētā izlase ieņem piekto vietu. Tikpat punktu ir Austrijai, kam šodien noslēdzošā grupas cīņa pret amerikāņiem. Iepriekš apspēlētajiem amerikāņiem ir astoņi (vakar tie ar 7:3 pārspēja šīs dienas pretinieci), bet pēc panākuma pēdējā grupas spēlē pār Lielbritāniju uz trešo vietu ar desmit punktiem pakāpusies Vācija.
Latvijai ir iespējas visu nodrošināt pašiem. Jebkāda uzvara ievedīs Latviju ceturtdaļfinālā. Pamatlaika panākums dos 12 punktus, bet uzvara pēc pamatlaika 11. Vācijai vairs nevar būt vairāk par desmit, bet ASV var tikt līdz maksimāliem 11 (pie vienādiem punktiem esam priekšā ASV savstarpējās spēles dēļ). Pie noteiktiem scenārijiem Latvijas uzvara šodienas spēlē var tai dot pat trešo vietu apakšgrupā. Tādā gadījumā jācer uz Austrijas zaudējumu ASV.
Zaudējums pēc pamatlaika dos desmit punktus un tādā gadījumā būs jāgaida uz ASV pamatlaika uzvaru pār Austriju - amerikāņiem būs 11, Latvijai un Vācijai desmit (Latvija augstāk uzvaras savstarpējā spēlē dēļ) un Austrijai deviņi. Nedrīkst zaudēt pamatlaikā, jo tad gan izredzes tikt tālāk būs zudušas.
Turnīra viens no labākajiem vārtsargiem ir Kristers Gudļevskis, kurš jau aizvadījis divas sausās spēles. Pagaidām viņam vidēji ielaisti 1,61 vārti un atvairīti 94,59% pretinieku metieni. Uzvarā pār ASV Gudļevskis atvairīja 45 pretinieku metienus, kas ir viņa rekords pasaules čempionātos un trešais labākais sniegums starp latviešu vārtsargiem.
Turnīra labākais vārtu guvējs joprojām ir kapteinis Rūdolfs Balcers, kuram sešas iemestas ripas. Viņš tādējādi kļuvis par Latvijas izlases gūto vārtu rekordistu pasaules čempionāta augstākajā divīzijā kopš 1997. gada - līdz šim rekords bija pieci iemesti vārti. Visā turnīrā Balcers ar astoņiem punktiem (6+2) ir septītais rezultatīvākais. Latvijas izlases rezultativitātes rekords pieder Rihardam Bukartam, kuram 2023. gada turnīrā 11 punkti.
Latvijas hokejisti pasaules čempionāta mačā pārspēj ASV izlasi
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.
Spēlē pret Lielbritāniju Latvija ieguva vērtīgu papildinājumu Eduarda Tralmaka personā. Viņš graujošo uzvaru ar 6:0 kaldināja ar vārtiem un divām rezultatīvajām piespēlēm. Šī kļuva par Latvijas graujošāko uzvaru pasaules čempionātos kopš jau minētā bronzas gada 2023. gadā, kad ar 7:0 latvieši izrēķinājās ar Kazahstānu. Pārliecinošākā uzvara iespēta 1997. gadā pret Vāciju (8:0).
Ar pēdējās divās spēlēs desmit gūtajiem vārtiem Latvija krietni uzlabojusi savus rādītājus momentu realizācijā. Ar 10,96% realizētu metienu (16 no 146 metieniem) latvieši ir astotie turnīrā, bet vairākumu izspēlē tiem septītā vieta (četri realizēti no 18).
Ungāri pasaules čempionātā noturējās pirms gada, bet pirms diviem spēlēja divīziju zemāk. Viņi elitē spēlēs arī nākamgad, jo cīņā par izdzīvošanu pārliecinoši ar 5:0 sagrāva britus. Citās spēlēs zaudējumi - 1:4 pret Somiju, 2:4 pret Austriju, 2:6 pret Vāciju, 0:9 pret Šveici. Ungāri piecās spēlēs meta tikai 76 reizes uz vārtiem, taču, pateicoties pieciem goliem pret Lielbritāniju, viņiem laba metienu realizācija - 13,16% (piektā vieta turnīrā).
Gadījumā, ja Latvija sasniegs ceturtdaļfinālu, tad savu pretinieci un vietu grupā noskaidros dienas gaitā. ASV un Austrijas duelis paredzēts plkst. 17:20, bet B grupā noskaidrota pirmās vietas ieguvēja, kas ir Kanāda. Norvēģijas uzvara pār Čehiju pie noteiktas apstākļu sakritības (Norvēģija paliek otrie, Čehija trešie, Latvija trešā), var savest Latviju un Norvēģiju vienā pārī ceturtdaļfinālā. A grupā pirmo vietu vakara spēlēs noskaidros duelis starp mājinieci Šveici un Somiju.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā Šveicē norit līdz 31. maijam. Pirms gada par čempioni kļuva ASV, triumfējot meistarsacīkstēs tikai otro reizi valsts vēsturē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Eduards Tralmaks (Grandrepidsas "Griffins", AHL).