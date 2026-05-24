Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Harijs Vītoliņš slavē Latvijas izlases sniegumu un atklāj, kas viņam tomēr negāja pie sirds
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš svētdien pēc graujošās uzvaras pasaules čempionāta mačā pār Lielbritānijas izlasi pauda gandarījumu un slavēja izlases spēlētājus, taču arī atzina, kas viņam nebūt nav paticis savu audzēkņu sniegumā.
Vītoliņš atzina, ka nav bijis apmierināts ar pašu spēles sākumu. "Lai neliktos viss tik skaisti un rožaini, pirmās piecas minūtes man nepatika," pēc spēles sarunā ar žurnālistiem sacīja Vītoliņš. "Nevar būt tā, ka piecās minūtēs Lielbritānijas hokejisti iziet četri pret divi. Tādas kļūdas pret amerikāņiem mēs nepielaidām. Tā ir gribēšana ātrāk iemest, jo ripas kontrole ir, brīvs laukums ir, un nav tās ciešās spēles."
Treneris skaidroja, ka savu spēli Latvijas izlase sāka demonstrēt pēc 2:0 panākšanas.
"Kopš tā brīža sākām rādīt to hokeju, ko gribas redzēt. Hokejs bija baudāms, skatāms, un puiši izpildīja visus norādījumus, ko no viņiem prasīja," teica Vītoliņš.
Lai arī trešajā periodā Latvijas izlase vārtus neguva, galvenais treneris bija apmierināts ar spēles saturu, piebilstot, ka ne vienmēr rezultāts ataino notikumus laukumā.
Tāpat treneris bija gandarīts par demonstrēto spēli vairākumā, lai arī netika izmantotas visas iespējas.
"Man patika, cik ātri pārvietojas ripa," norādīja Vītoliņš. "Bija jūtams, ka puiši nopietni uztvēra to, kur katram ir jāatrodas, kā ripai jākustas, un kopumā varu būt apmierināts, jo divi gūti vārti vairākumā - tas ir labi."
Šajā mačā uz ledus kāpa arī uzbrucējs Eduards Tralmaks, kurš Cīrihē no Ziemeļamerikas ieradās tikai no rīta, un treneris sacīja, ka varēja manīt spēlētāja nogurumu.
"Tas ir normāli," par uzbrucēja kondīciju sacīja Vītoliņš. "Tagad atvilks elpu, un nākamajā spēlē būs tikai labāk."
Valstsvienības galvenais treneris uzslavēja visas maiņas un vārtsargu Kristeru Gudļevski, kurš spēles sākumā vairākās epizodēs glāba komandu no vārtu zaudējuma.
Latvijas izlase ar deviņiem punktiem sešās spēlēs A grupā ieņem ceturto vietu un otrdien aizvadīs priekšsacīkšu kārtas pēdējo maču, tiekoties ar Ungārijas valstsvienību. Uzvaras gadījumā Latvijas izlase nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā.
"Tā būs nervu pilna spēle," par dueli ar ungāriem sacīja Vītoliņš. "Es zinu, ka tās ir visgrūtākās spēles, bet mums ir laiks tai sagatavoties, un puiši labi apzinās, kas mums stāv priekšā. Es domāju, ka mēs sagatavosimies labi."
89. pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.