Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Šodienas spēlē par labāko atzītais Vilmanis: pretiniekus nešķirojam!
Latvijas hokeja izlase visiem pasaules čempionāta mačiem gatavojas vienādi, nešķirojot pretiniekus, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības uzbrucējs Sandis Vilmanis.
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien pasaules čempionāta sestajā mačā ar rezultātu 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) uzveica Lielbritāniju un nostiprinājās pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Tralmakam šajā mačā arī divas rezultatīvas piespēles, tāpat kā Vilmanim un Albertam Šmitam. Vilmanis tika atzīts par šī mača labāko spēlētāju Latvijas izlasē.
Latvijas izlases vārtus otro dienu pēc kārtas sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja visus 19 metienus, izcīnot otro "sauso" uzvaru šajā čempionātā. Latvieši pa pretinieku vārtiem meta 38 reizes.
"Bija arī kļūdas, diezgan lielas kļūdas, ļaujot pretiniekiem aiziet pretuzbrukumos. Man arī sanāca viens moments, kurā uznāca trijatā virsū un aizgāja pretuzbrukumā. Paldies Gudļevskim, kurš izvilka. Jāmēģina labot kļūdas un jācīnās tālāk," stāstīja Vilmanis.
Apakšgrupas pēdējās spēles Latvijas izlase aizvada ar komandām, kas pēc ranga ir vājākās grupā.
"Visām spēlēm gatavojamies vienādi - ar vislielāko jaudu un attieksmi pret spēli. Visi džeki ir malači," teica Vilmanis, atklājot, ka par grupas pēdējo pretinieci - Ungāriju - informācijas ir maz. "Pagaidām nav bijis video. Droši vien rītdien skatīsimies un uzzināsim vairāk."
Vilmanim šajā mačā bija divas rezultatīvas piespēles, tajā skaitā mača pēdējos vārtos asistējot Renāram Krastenbergam.
"Iegāju zonā, uztaisīju virāžu un pacēlu galvu. Redzēju, ka Krastijs iet pilnā ātrumā uz vārtiem, un spēcīgi atdevu piespēli. Ļoti labi, ka viņš tā varēja izdarīt," par komandas biedra meistarīgi gūtajiem vārtiem teica Vilmanis.
A grupā Šveicei ir 18 punkti sešās spēlēs, Somija guvusi 15 punktus piecos mačos, bet Austrijai un Latvijai ir pa deviņiem punktiem attiecīgi piecās un sešās cīņās. Tālāk ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ir Vācija, piecus punktus piecos mačos guvusi ASV, trīs punkti piecos dueļos ir Ungārijai, bet Lielbritānija sešās cīņās ir bez punktiem.