Dānija 16 sekunžu laikā iemet divus vārtus Itālijai, bet palikšanu elitē nākas izcīnīt pēcspēles metienos
Dānijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta mačā pēcspēles metienos pieveica Itālijas izlasi un nodrošināja vietu spēcīgāko grupā arī nākamsezon. Dānija uzvarēja ar 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0).
Pēc spēlētām divām minūtēm un 33 sekundēm ātrajā uzbrukumā Kristians Vejse raidīja ripu vārtu labajā stūrī, bet pēc 16 sekundēm 2:0 Dānijas labā ar metienu vārtu kreisajā stūrī no vārtu priekšas panāca Mikels Ogords.
Otrā perioda sākumā itāļiem bija vajadzīgas vien 23 sekundes, lai realizētu vairākumu. Precīzs metiens vārtu kreisajā stūrī padevās Tomijam Purdelleram - 1:2.
36. minūtē Purdellers ar metienu no kreisā iemetiena apļa raidīja ripu vārtu labajā stūrī, izlīdzinot rezultātu - 2:2.
Pamatlaikā un papildlaikā abu komandu hokejistiem vārtus gūt neizdevās, lai gan pagarinājumā Itālija nopelnīja divu minūšu noraidījumu, laukumā atrodoties četru cilvēku sastāvā.
Pēcspēles metienos vienīgais precīzais metiens ceturtajā metienu sērijā padevās Patrikam Raselam.
B grupā piecās spēlēs Kanādai ir 14 punkti, Čehijai - 13 punkti, Slovākijai - 11 un Norvēģijai - desmit punkti. Sešās spēlēs Zviedrija ir izcīnījusi deviņus punktus, Dānija - piecus, Slovēnija - trīs punktus, bet viens punkts ir Itālijai.
B grupas otrajā mačā Fribūrā šodien plkst. 21.20 pēc Latvijas laika tiksies Slovākija un Kanāda. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida Latvijas Televīzijas 7. kanāls (LTV7) un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
Vienlaicīgi notikušajā A grupas mačā "Swiss Life" arēnā Cīrihē Latvijas izlase ar 6:0 uzvarēja Lielbritāniju.
A grupā Šveicei ir 18 punkti sešās spēlēs, Somija guvusi 15 punktus piecos mačos, bet Austrijai un Latvijai ir pa deviņiem punktiem attiecīgi piecās un sešās cīņās. Tālāk ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ir Vācija, piecus punktus piecos mačos guvusi ASV, trīs punkti piecos dueļos ir Ungārijai, bet Lielbritānija sešās cīņās ir bez punktiem.
Svētdien A grupā Cīrihē plkst. 21.20 Austrija tiksies ar Somiju.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.