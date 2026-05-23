Zelenskis: Ukrainas panākumi frontē mudina Maskavu pievērsties diplomātijai
Ukraina kopš gada sākuma no Krievijas okupācijas ir atbrīvojusi 590 kvadrātkilometrus savas teritorijas, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Mēs turpinām palielināt tempu, kādā tiek iznīcināts Krievijas personāls, un tas, kopā ar sankcijām, piespiež Krieviju virzīties uz diplomātisku konflikta risinājumu,” pauda Zelenskis.
Sarunā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu Zelenskis pateicās par atbalstu Ukrainai un augsto novērtējumu Ukrainas karavīru darbībām.
Viņš uzsvēra, ka “Ukrainas pozīcijas tagad ir spēcīgākas nekā iepriekšējos gados” un piebilda, ka Ukraina kopš gada sākuma atbrīvojusi 590 kvadrātkilometrus Ukrainas okupētās teritorijas. "Tendence noteikti nespēlē par labu okupantiem,” pauda Zelenskis.
Vienlaikus Ukraina turpina uzstāt uz Eiropas iesaisti iespējamajās miera sarunās starp Kijivu un Maskavu. “Ukraina strādā, lai nodrošinātu Eiropai vietu pie sarunu galda un lai Eiropas balss tiktu ņemta vērā,” norādīja Zelenskis. Viņš arī piebilda, ka Ukraina gaida atbildi no ASV par iespējamiem sarunu formātiem un tikšanās grafiku. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio atzinis, ka līdzšinējās ASV starpniecībā notikušās sarunas starp Ukrainu un Krieviju nav bijušas rezultatīvas un pašlaik faktiski ir apturētas.