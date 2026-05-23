Karlīna Miksone 28. minūtē atklāja rezultātu.
Futbols
Šodien 16:27
Miksone palīdz "Czarni" komandai izcīnīt uzvaru Polijas futbola čempionātā
Latvijas futboliste Karlīna Miksone sestdien Vroclavā guva vārtus, palīdzot Sosnovecas "Czarni" ar 2:1 (1:0) pārspēt Vroclavas "Slask" komandu un nodrošināt uzvaru Polijas čempionātā.
Miksone 28. minūtē atklāja rezultātu. 71. minūtē Karolina Geca rezultātu izlīdzināja, bet uzvaru viešņām ar precīzu raidījumu spēles 75. minūtē panāca Patricja Sarapata.
Pēc šīs uzvaras Sosnovecas klubs 21 spēlē sakrāja 53 punktus un 13. reizi kļuva par Polijas čempioni. Tas ir labākais sasniegums. Vroclavas AZS ir astoņi čempiona tituli.
Otrā 12 komandu čempionātā ar 45 punktiem pēc 21 spēles ir Santas Sanijas Vuškānes pārstāvētā Polijas kausa ieguvēja un pagājušās sezonas čempione Katovices GKS. Tikpat punktu 20 mačos ir Ščecinas "Pogoņ", bet 44 punkti 20 mačos - Lenčnas "Gornik". Jau ziņots, ka pirms nedēļas GKS Polijas kausa finālā papildlaikā ar 5:2 pārspēja "Czarni".