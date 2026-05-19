Pret Austriju vārtu drošību nemainīgi uzticēs Gudļevskim, iespējama Krastenberga došanās laukumā
Latvijas hokeja izlases vārtsargu treneris Edgars Lūsiņš atklāja, kurš no vārtsargiem sargās vārtus spēlē pret Austriju, kā arī iespējama Renāra Krastenberga pirmā spēle turnīrā.
Latvijas izlase ir izanalizējusi pērnā gada zaudējuma iemeslus Austrijas izlasei pasaules čempionātā un ir gatava vairs neatkārtot pieļautās kļūdas, otrdien pirms Šveicē notiekošo meistarsacīkšu trešās spēles sarunā ar žurnālistiem sacīja Latvijas izlases vārtsargu treneris Edgars Lūsiņš.
Latvijas un Austrijas mačs "Swiss Life" arēnā Cīrihē tiks aizvadīts plkst. 17.20 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs redzēt LTV7. Pagājušajā gadā pasaules čempionātā Latvijas izlasei iekļūšanai ceturtdaļfinālā pret Austrijas valstsvienību derēja neizšķirts pamatlaikā, tomēr tika piedzīvots zaudējums ar 1:6 un nācās samierināties ar 10. vietu turnīrā.
"Kļūdas ir analizētas, secinājumi izdarīti un tagad tikai jāķeras pie lietas," pēc rīta treniņa sacīja Lūsiņš. "Čaļiem ir jāspēlē. Un es domāju, ka arī austrieši gatavojas šai spēlei tikpat nopietni kā mēs." Latvijas izlases rīta treniņā nepiedalījās vārtsargs Kristers Gudļevskis, tomēr treneris sacīja, ka viņš gatavojas pēc sava plāna un vakarā būs vārtos pret austriešiem. Savukārt par uzbrucēja Renāra Krastenberga spēlēšanu vai nespēlēšanu lēmums tiks pieņemts īsi pirms spēles, teica Lūsiņš. Treniņā Krastenbergs piedalījās, kas var nozīmēt došanos laukumā.
Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet svētdien ar 2:0 uzvarēja Vāciju. Austriešiem ir divas uzvaras, kas izcīnītas pār grupā rangā zemāk esošajām Lielbritāniju (5:2) un Ungāriju (4:2).
Pēc mača ar Austrijas valstsvienību Latvijas izlasei būs brīvdiena, tad ceturtdien plkst. 17.20 būs spēle ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Otrajā grupā Fribūrā spēlē Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija. Pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.
Latvija izcīna pirmo uzvaru pasaules čempionātā, pieveicot Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.