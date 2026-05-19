Ceturto reizi apprecējies Princeses Diānas brālis Čārlzs Spensers
Princeses Diānas brālis Čārlzs Spensers privātā ceremonijā apprecējis savu draudzeni Katu Džārmani.
61 gadu vecais Spensers piektdien Arizonā salaulājās ar Katu — norvēģu arheoloģi. Šī ir grāfa ceturtā laulība.
Iespaidīgās fotogrāfijās, kas uzņemtas tuksneša ainavā, 43 gadus vecā Kata redzama baltā lina kleitā un kurpēs ar papēžiem, rokās turot baltu rožu pušķi. Pāris izskatījās ļoti iemīlējies — viņi sadevušies rokās devās kopīgā pastaigā, baudot jaunlaulāto laimi.
Pāris ir kopā jau divus gadus. Viņi iepazinās pēc tam, kad Čārlzam tika lūgts uzrakstīt recenziju par Katas 2021. gadā izdoto grāmatu “River Kings”. Kopš tā laika abi sākuši veidot podkāstu un kopā strādājuši arheoloģiskajos izrakumos.
Kopīgā paziņojumā otrdien viņi sacīja: “Mēs abi jūtamies neticami laimīgi, ka mūsu attiecības no kolēģu attiecībām pārauga draudzībā, bet pēc tam — dziļā mīlestībā un saiknē. Katru mūsu attiecību posmu ir pavadījuši smiekli, un mūs vieno aizraušanās ar dzīvi.”
Ziņas par laulībām seko pēc tam, kad pērnā gada decembrī tika atrisināta Katas tiesvedība pret grāfa bijušo sievu grāfieni Spenseri. Pirms diviem mēnešiem tika ziņots, ka Čārlzs, kurš dzīvo Oltorpas īpašumā Northemptonšīrā, un Kārena ir pabeiguši šķiršanās procesu. Bijušais pāris apprecējās 2011. gadā.
Grāfam ar trešo sievu ir viens bērns — lēdija Šarlote. Grāfiene pērn “Instagram” apstiprināja, ka ir izvākusies no Oltorpas īpašuma gadu pēc pāra šķiršanās.
Iepriekš Čārlzs astoņus gadus bija precējies ar Viktoriju Aitkenu — no 1989. līdz 1997. gadam. Lielu daļu šā laika viņi pavadīja Dienvidāfrikā, un pārim ir četri kopīgi bērni: lēdija Kitija, 35, dvīnes lēdija Elīza un lēdija Amēlija, 33, kā arī vikonts Luiss, 32.
Viņa otrā sieva bija Kerolaina Freida, uzņēmēja Metjū Freida bijusī sieva. Šī laulība ilga sešus gadus. Pārim ir divi kopīgi bērni — godājamais Edmunds, 22, un lēdija Lara, 19.
Kata iepriekš bija precējusies ar Tomu Džārmani, un viņai ir divi dēli.
Septiņu bērnu tēvs 2024. gada jūnijā izšķīrās no sievas Kārenas Spenseres un publiski apstiprināja attiecības ar jauno draudzeni Katu Džārmani. Kopš 2023. gada Čārlzs un Kata kopā ar Ričardu Koulsu vada vēstures podkāstu “The Rabbit Hole Detective”. Februārī viņi nosvinēja podkāsta 100. epizodi.