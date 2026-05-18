Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpas ceļojums: no piejūras pilsētām līdz Latvijas galvaspilsētai kopā ar talismaniem Lajo un Laju
Latvijas Jaunatnes X olimpiādes lāpa aizvadītajā nedēļā turpināja savu ceļojumu cauri Latvijai, vienojot piejūras pilsētas, novadus un galvaspilsētu kopīgā sporta un jaunatnes gara stāstā.
14. un 15. maijā Jūrmalā, Ādažos, Saulkrastos, Siguldā ceļojums pulcēja jaunos sportistus, olimpiešus, pašvaldību pārstāvjus un vietējās kopienas. Savukārt, 16. maijā lāpa viesojās Rimi Rīgas maratonā, kur tā kļuva par simbolisku daļu no DPD jūdzes skrējiena, ienesot olimpisko garu vienā no lielākajiem tautas sporta notikumiem Baltijā. Lāpas klātbūtne vienoja jaunatnes sporta tradīcijas ar tūkstošiem skrējēju, uzsverot kopības sajūtu un ceļu uz gaidāmo olimpiādi Valmierā.
Rīgā lāpas ceļojumam pievienojās Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes talismani Lajo un Laja - divas sportiskas peles, kas piešķir jaunu nozīmi olimpiādes atdzimšanai.
Leģenda vēsta, ka Latvijas Jaunatnes olimpiāde uz laiku bija izzudusi no sporta pasaules, it kā to kāds būtu aiznesis līdzi un paslēpis no acīm. Tradīcija kļuva klusa, taču neizdzēsta - tā gaidīja brīdi, kad tiks atkal atrasta. Tieši Lajo un Laja - divas zinātkāras peles - devās ceļojumā, līdz atklāja šo pazaudēto dzirksti. Ar drosmi un neatlaidību viņi to pamodināja un atveda atpakaļ jauniešiem, atjaunojot Olimpiādes kustību pēc sešu gadu pārtraukuma un piešķirot tai jaunu, spēcīgu enerģiju.
Rīgā, starp tūkstošiem skrējēju Rimi Rīgas maratons laikā, Lajo un Laja kopā ar dalībniekiem simboliski atgādināja, ka sports nekad nepazūd – tas var tikai uz brīdi apklust, lai atgrieztos vēl spēcīgāks.
Lāpa turpinās ceļu pa visu Latviju, līdz 18. jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā tiks svinīgi ienesta Olimpiādes atklāšanas ceremonijā. Šīs nedēļas lāpas ceļojuma pieturvietas:
19. maijā plkst. 10:00 - Ropaži
Norises vieta: Ropažu stadions
19. maijā plkst. 13:00 - Salaspils
Norises vieta: Salaspils 1. vidusskolas stadions
19. maijā plkst. 16:00 - Ķekava
Norises vieta: Ķekavas stadions
20. maijā plkst. 10:00 - Olaine
Norises vieta: Olaines pilsētas stadions
20. maijā plkst. 13:00 - Mārupe
Norises vieta: Mārupes BMX trase
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 41 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 34 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3600 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.