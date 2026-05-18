"Barcelona" spēlētāji sumina galveno treneri Hansi Fliku pēc Spānijas čempiontitula nodrošināšanas spēlē pret "Real"
Šodien 18:11
"Barcelona" pagarina līgumu ar galveno treneri Hansi Fliku, kura vadībā klubs vienmēr triumfēja Spānijas čempionātā
Spānijas futbola klubs "Barcelona" līdz 2028. gada jūnijam pagarinājis līgumu ar komandas galveno treneri vācieti Hansi Fliku, pirmdien paziņoja klubs.
Jaunais līgums paredz iespēju to pagarināt vēl par vienu gadu. Līdzšinējā līguma termiņš bija līdz 2027. gada jūnijam.
Šomēnes Flika vadībā komanda triumfēja Spānijas spēcīgākajā - "La Liga" - līgā otro sezonu pēc kārtas.
Bijušais Minhenes “Bayern” un Vācijas izlases treneris kopš stāšanās “Barcelona” galvenā trenera amatā 2024. gada maijā jau izcīnījis četras trofejas — Spānijas čempiontitulu (2025.g., 2026.g.), Karaļa kausu (2025.g.) un Spānijas superkausu (2025., 2026.g.). UEFA Čempionu līgā viņam tik labi nav klājies, pērn pusfinālā zaudējot Milānas “Inter”, bet šogad ceturtdaļfinālā Madrides “Atletico”.