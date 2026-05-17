RFS pārliecinoši revanšējas “Audai” un nostiprina līderpozīcijas
RFS futbolisti svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas mačā pārspēja "Audu", revanšējoties par pirmajā aplī piedzīvoto zaudējumu.
RFS viesos guva panākumu ar 3:0 (2:0).
Pirmā puslaika vidū RFS vadībā izvirzīja Sedriks Kuadio, bet puslaika kompensācijas laikā pārsvaru dubultoja Ismaels Diomandē.
Otrajā puslaikā pēc spēlētas nepilnas pusstundas trešos RFS vārtus guva Jānis Ikaunieks, taču tie netika ieskaitīti aizmugures dēļ. Pāris minūtes vēlāk mājinieku vārtos bumbu raidīja Stefans Paničs, panākot 3:0 RFS labā.
Sezonas pirmajā savstarpējā duelī "Auda" viesos uzvarēja ar 1:0, sagādājot līderei vienīgo zaudējumu čempionātā.
Svētdien vēl Liepājas stadionā "Daugava" "Liepāja" uzņem "Daugavpili". Virslīgas spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
Liepājnieki pēc zaudējumiem "Riga" vienībai ar 0:1 un RFS ar 0:5 pēdējā kārtā ar 4:1 sagrāva "Ogre United" komandu. Daugavpilieši pēc četru uzvaru sērijas pēdējās piecās cīņās ir sakrājuši divus punktus.
Pirmajā sezonas savstarpējā mačā Daugavpils futbolisti mājās uzvarēja ar 2:0.
Piektdien 13. kārtas pirmajā mačā "Grobiņa" mājās cīnījās 3:3 ar "Tukums 2000". Sestdien "Super Nova" ar 3:1 pārspēja "Ogre United", bet "Riga" savā laukumā spēlēja 2:2 ar "Jelgavu".
RFS ir 34 punkti 13 spēlēs, "Riga" komandai ir 30 punkti, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. 17 punktus ir sakrājusi "Super Nova", 15 punkti 12 mačos ir "Liepājai", bet 14 - "Daugavpilij". Pa 13 punktiem 13 mačos ir "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.