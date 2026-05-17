“Viņš zināja, ka tas notiks”: Trampa un Sji neveiklais rokasspiediens kļūst virāls
ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ bija ieradies Pekinā, lai Tautas sapulču namā tiktos ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Lielu uzmanību internetā izpelnījies video, kurā redzams abu līderu ilgais rokasspiediens.
Donalds Tramps apgalvojis, ka nule notikušās vizītes gaitā ar Ķīnas kolēģi Sji Dzjiņpinu pārrunājis Taivānas jautājumu, taču nav uzņēmies nekādas saistības. Tomēr pašlaik virsrakstos dominē tieši abu līderu neveiklais rokasspiediens, jo video ar šo brīdi sociālajos tīklos kļuvis virāls.
Platformā “X” publicētā videoklipā redzams, kā Tramps sasveicinās ar Sji pie Tautas sapulču nama. Tramps, šķiet, mēģināja izmantot savu labi zināmo stingrā satvēriena un pievilkšanas rokasspiediena stilu, tomēr Sji viņa roku noturēja stingrā tvērienā.
🤝 Xi Jinping didn’t let Trump win the battle for handshake dominance— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026
Viņu mijiedarbība izpelnījās ievērojamu uzmanību. BBC News korespondents Stīvens Makdonels, analizējot abu līderu ķermeņa valodu, norādīja, ka Tramps parasti cenšas radīt dominējošu iespaidu, kad redzams kopā ar citu valstu vadītājiem.
“Taču, kad viņš ir kopā ar Sji Dzjiņpinu, viņš tiekas ar līdzvērtīgu varu un, šķiet, to apzinās,” sacīja Makdonels.
Makdonels rokasspiedienu raksturoja šādi: “Sji roka ir virspusē, Trampa roka — apakšā, un ASV prezidents viegli uzsit viņam pa plaukstas virspusi, vienlaikus pieliecot galvu.” Viņš apgalvoja, ka šis žests, šķiet, bija domāts kā sirsnīga sasveicināšanās.
Viņš arī norādīja, ka Tramps uz oficiālo sagaidīšanu reaģējis entuziastiski, parādot paceltu dūri un īsi aplaudējot.
Arī sociālo tīklu lietotāji internetā apsprieda rokasspiedienu un abu līderu ķermeņa valodu. Kāds lietotājs rakstīja: “Sji izskatās uzjautrināts. Viņš zināja, ka tas notiks.” Cits lietotājs norādīja: “Sji šodien dabūs visu, ko vēlas.”
Vēl kāds komentēja: “Tā ir tāda cilvēka gaita, kuram pārāk daudz jākoncentrējas uz iešanu.” “Interesanti, vai uz viņa rokām pēc visiem šiem rokasspiedieniem parādīsies violeti zilumi?” jautāja kāds lietotājs.
Kāds lietotājs pajokoja: “Sji ir tāds: es tev varu sarunāt labu šuvēju, kamēr esi šeit.” “Roku zilumi jau tuvojas,” piebilda vēl kāds. Cits rakstīja: “Katrs solis ir cīņa.”