“Tas sarunas novedīs strupceļā”: Irānas mediji asi vērtē ASV piedāvājumu
ASV pēdējā atbildē uz Irānas ierosināto sarunu programmu, lai izbeigtu karu, neizrāda nekādu piekāpšanos, svētdien vēsta Irānas mediji.
Vašingtona ir iesniegusi piecu punktu sarakstu, kurā iekļauta prasība Irānai saglabāt tikai vienu kodolobjektu un nodot Savienotajām Valstīm augsti bagātināta urāna krājumus, vēsta ziņu aģentūra "Fars".
ASV arī atteikušās atbloķēt kaut vai 25% no Irānas iesaldētajiem aktīviem ārvalstīs vai izmaksāt jebkādu kompensāciju par kaitējumu, kas Irānai nodarīts kara laikā, norāda medijs.
Savienotās Valstis izvirzījušas nosacījumu, ka karadarbības pārtraukšana visās frontēs ir atkarīga no sarunu uzsākšanas, vēsta "Fars".
Savukārt ziņu aģentūra "Mehr" vēsta, ka "Savienotās Valstis, nepiedāvājot nekādu taustāmu piekāpšanos, vēlas panākt piekāpšanos, ko tām neizdevās panākt kara laikā, un tas sarunas novedīs strupceļā".
Savā priekšlikumā Irāna aicināja izbeigt karu visās frontēs, arī Izraēlas kampaņu Libānā, kā arī apturēt ASV jūras kara blokādi Irānas ostām, kas ir spēkā kopš 13. aprīļa.
Teherāna arī aicināja atcelt visas ASV sankcijas un atbloķēt Irānas aktīvus, kas iesaldēti ārvalstīs saskaņā ar ASV sankcijām, pagājušajā nedēļā preses konferencē paziņoja Irānas Ārlietu ministrija.
Irānas priekšlikumā bija uzsvērta Teherānas suverenitāte pār stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, vēstīja "Fars"