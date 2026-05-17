Roberts Uldriķis.
Futbols
Šodien 19:48
Roberts Uldriķis sezonu noslēdz ar vārtu guvumu
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis svētdien Vācijas otrās bundeslīgas mačā guva vārtus, viņa pārstāvētajai Bīlefeldes "Arminia" izcīnot graujošu panākumu sezonas noslēdzošajā mačā.
"Arminia" mājās ar 6:1 (0:1) pārspēja Berlīnes "Hertha".
Uldriķis laukumā devās uz maiņu 86. minūtē un kompensācijas laika sestajā minūtē guva laukuma saimnieku sestos vārtus. Latvijas uzbrucējam tas bija ceturtais precīzais sitiens šosezon.
Uzvarētāju labā vēl divus vārtus guva Joels Grodovskis, bet pa reizei viesu vārtos bumbu raidīja Stefano Ruso, Tadauss Monju Momuluhs un Semīrs Telalovičs.
"Arminia" ar 39 punktiem 34 spēlēs ieņēma 13. vietu 18 komandu konkurencē.