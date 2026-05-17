Zviedrijas hokejisti pasaules čempionātā pārliecinoši apspēlē Dāniju
Zviedrijas vīriešu hokeja izlase svētdien Fribūrā pasaules čempionāta mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, kamēr citā spēlē pie panākuma tika Austrijas hokejisti.
B grupā Zviedrija ar 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) apspēlēja Dāniju.
Pirmajā trešdaļā 2:0 Zviedrijas labā panāca Matīass Ekholms un Olivers Ekmans-Lāšons.
Otrā perioda pirmajā pusē Dānijas vārtos ripu raidīja Lukass Raimonds un Jākobs Silfverberjs, bet trešdaļas vidū ar precīzu metienu vairākumā Dānijas pirmos vārtus guva Joahims Blihfelds. Divas minūtes vēlāk Zviedrijai četru vārtu pārsvaru atjaunoja Vigo Bjorks.
Noslēdzošās trešdaļas vidū Dānijas vairākumā precīzs metiens padevās Mikelam Ogordam, taču nepilnas piecas minūtes līdz finālsvilpei Zviedrijas labā vārtus guva Līnuss Kārlsons.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā mačā B grupā Slovākija ar 4:1 pārspēja Itāliju.
Tikmer A grupā, kas spēles aizvada Cīrihē, Austrija ar 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) pārspēja Ungāriju.
Pēc spēlētām piecām minūtēm Vincencs Rorers guva vārtus vairākumā un izvirzīja vadībā austriešus, bet četras minūtes vēlāk arī ungāri realizēja vairākumu, precīzam esot Ištvānam Sofronam.
Trešā perioda ievadā austrieši izmantoja vairākumu, lai atgūtu pārsvaru, ungāru vārtos ripu raidot Dominikam Cvergeram, un pēc mazāk kā minūtes pārsvaru dubultoja Timo Nikls.
Nepilnas septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām Ungārijas deficītu līdz vienam precīzam metienam samazināja Peters Vince. Nedaudz mazāk kā divas minūtes līdz finālsvilpei ungāri nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un tukšos pretinieku vārtos ripu raidīja Nikls, panākot 4:2 Austrijas labā.
Šīs grupas dienas pirmajā mačā ASV ar 5:1 uzvarēja Lielbritāniju.
Šodien otro maču A grupā arī aizvadīs Latvijas hokeja izlase, kas plkst. 21.20 spēkosies ar Vāciju, cīņu tiešraidē pārraidot Latvijas Televīzijas 7. kanālam (LTV7).
B grupā, kas mačus aizvada Fribūrā plkst. 21.20 spēkosies Slovēnija un Norvēģija. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida LTV7 un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.