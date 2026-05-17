Sargāja karali vai tomēr sapņoja? Policistus Vindzoras pilī tur aizdomās par gulēšanu postenī
Steidzami sākta izmeklēšana par apgalvojumiem, ka specializētie Londonas Metropolitēna policijas darbinieki nav pienācīgi pildījuši pienākumu aizsargāt karali Čārlzu III Vindzoras pilī; daži policisti pat tiek apsūdzēti par aizmigšanu darba laikā.
Kā vēsta “The Sun”, par iespējamu disciplinārpārkāpumu tiek izmeklēti līdz 30 Metropolitēna policijas Karaliskās ģimenes un speciālās aizsardzības vienības darbinieki. Starp neparastajām apsūdzībām ir apgalvojumi, ka daži policisti darba laikā aizmiguši. Tāpat tiek apgalvots, ka kāds darbinieks pēc ierašanās darbā un darba laika reģistrēšanas nav devies uz savu posteni.
Karaliskās ģimenes un speciālās aizsardzības vienība ir atbildīga par drošību pilī, lai gan tā atrodas Temzas ielejas policijas jurisdikcijā.
Tiek norādīts, ka karalis un karaliskā mājsaimniecība ir informēti par izmeklēšanu. Kāds avots laikrakstam sacīja, ka dzirdējis par apsūdzību, kas liecina, ka “kāds reģistrējies darbam, bet pēc tam nav ieradies savā postenī”.
Avots piebilda: “Tas ir apkaunojums policijai, kā arī norāda uz iespējamu drošības pārkāpumu. Tās ir nopietnas apsūdzības, kuru dēļ policisti varētu tikt atstādināti un izmeklēti par disciplinārpārkāpumiem un dienesta pienākumu nepildīšanu.”
Kā ziņots, Metropolitēna policijas Profesionālo standartu direktorātam līdz nākamās nedēļas beigām jāizlemj, vai kāds no policistiem tiks noņemts no pienākumu pildīšanas.
Metropolitēna policijas vadītājs, komisārs sers Marks Roulijs, paziņojumā norādīja: “Mūsu Profesionālo standartu direktorāts ir sācis steidzamu izmeklēšanu pēc tam, kad tika paustas bažas par vairāku policistu rīcību, pildot aizsardzības pienākumus Vindzoras pilī. Apsūdzības ietver posteņu atstāšanu bez uzraudzības un gulēšanu darba laikā.”
“Šāda iespējamā rīcība neatbilst augstajiem standartiem, kas tiek sagaidīti no policistiem, jo īpaši tiem, kuri pilda priekšējās līnijas aizsardzības pienākumus. Par notikušo informēts Neatkarīgais policijas rīcības birojs, kas secinājis, ka šo lietu vietēji izmeklēs Metropolitēna policija. Izmeklēšanas gaitā Profesionālo standartu direktorāts izvērtē, vai kādam no izmeklēšanā iesaistītajiem būtu jānosaka ierobežoti pienākumi. Lēmums šajā jautājumā gaidāms līdz nākamās nedēļas beigām.”
Specializētās vienības pienākumos ietilpst kājnieku patruļas un dežūras pie pils ieejām. Papildu drošības pasākumus nodrošina signalizācijas, sensori un nožogojumi. Karaliskajā īpašumā jau iepriekš bijuši drošības incidenti, kas pastiprina uzmanību pašreizējai Metropolitēna policijas standartu izmeklēšanai. 2021. gadā kāds vīrietis Ziemassvētku dienā ielauzās Vindzoras pilī un paziņoja, ka esot “šeit, lai nogalinātu karalieni”.
Savukārt 2022. gada oktobrī zagļi izmantoja no īpašuma fermas nozagtu pikapu un kvadriciklu, lai ietriektos drošības vārtos.
Avots norādīja, ka arī laikā, kad karaliskās ģimenes pārstāvji pilī neatrodas, policistiem nav pamata “zaudēt modrību”, jo pilī glabājas nenovērtējami mākslas darbi. Kā saprotams, pils aizsardzības riska novērtējums tiek veikts katru nedēļu. Parasti drošība tiek pastiprināta, kad pilī atrodas karaliskās ģimenes pārstāvji.