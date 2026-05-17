Jūrmalā notiks izglītojošs drošības pasākums “Jūties droši!”
Nākamnedēļ, sestdien, 23. maijā Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā Mazajā Nometņu ielā norisināsies Jūrmalas pašvaldības policijas organizētais izglītojošais pasākums "Jūties droši!", informē pašvaldība.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Jūrmalas pašvaldības policijas darbiniekiem, apskatīt policijas ekipējumu un tehniku, tostarp formas tērpus, dronu, ķermeņa kameru, elektrošoku, bruņuvesti un dienesta transportlīdzekļus.
Apmeklētāji varēs izmēģināt šaušanas trenažierus, piedalīties lomu spēlēs par rīcību dažādās drošības situācijās, kā arī iepazīt pirmās palīdzības sniegšanas pamatus ar praktisku iesaisti.
Pasākumā piedalīsies arī ugunsdzēsēji, kuri demonstrēs savu transportu un ekipējumu. Mazākajiem apmeklētājiem būs pieejamas zīmēšanas un plakātu darbnīcas "Mana drošā Jūrmala", savukārt visas dienas garumā notiks dažādas izzinošas aktivitātes, konkursi un pārsteiguma balvu izloze.
Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par drošību, sekmēt uzticēšanos tiesībsargājošajām institūcijām un sniegt iespēju neformālā gaisotnē iepazīt policijas darbu tuvāk.