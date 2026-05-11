"Rīgas zeļļi" Latvijas Basketbola līgas bronzas sērijā panāk neizšķirtu
"Rīgas zeļļi"/"Sefinance" pirmdien ar 112:100 (28:28, 33:21, 27:24, 24:27) pārspēja "VEF Rīga", izcīnot pārliecinošu uzvaru "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzas sērijas otrajā spēlē un sērijā līdz divām uzvarām panākot neizšķirtu 1-1.
Laukuma saimnieku uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Kristians Anigve un Halils Šabazs, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Frenkijs Fidlers iekrāja 21 punktu un sešas rezultatīvas piespēles, bet Rolands Šulcs noslēdza maču ar 19 punktiem. "VEF Rīga" rindās rezultatīvākie ar 22 gūtajiem punktiem bija Māris Gulbis un Kērtiss Holiss, kamēr Kristaps Ķilps guva 20 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.
Trešās ceturtdaļas pirmajā pusē mājinieku pārsvars bija pieaudzis līdz +2. Nedaudz vairāk kā minūti līdz pamatlaika beigām "vefieši" samazināja deficītu līdz septiņiem punktiem, taču "Rīgas zeļļi" nosargāja pārsvaru līdz finālsvilpei, tiekot pie panākuma. Piektdien "VEF Rīga" mājās uzvarēja ar 94:84.
Izšķirošā spēle 14. maijā norisināsies "Rimi" Olimpiskajā centrā.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga". Galvaspilsētas komandas Latvijas - Igaunijas līgā šogad tikās divas reizes, un abos mačos uzvarēja "Rīgas zeļļi" - ar 97:88 un 80:77.
Pusfinālu sērijās abas komandas zaudēja izšķirošajos mačos par vietu finālā. "VEF Rīga" ar 2-3 zaudēja "Ventspilij", bet "Rīgas zeļļi" ar tādu pašu rezultātu piekāpās Latvijas - Igaunijas līgas čempionei "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA). Finālsērijā līdz trīs uzvarām rezultāts ir neizšķirts 1-1. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".