Parīzes "Saint-Germain" turpina dominēt Francijā, "Inter" izcīna otro trofeju Itālijā, "City" vēl saglabā intrigu Premjerlīgā
Trešdien, 13. maijā, čempione noskaidrojās Francijas augstākajā līgā un Itālijas kausa ieguvēja, kamēr Anglijas Premjerlīgā uzvaru svinēja Mančestras "City".
Francijā zināms čempions
Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti trešdien piekto sezonu pēc kārtas nodrošināja Francijas čempiontitulu. PSG viesos ar 2:0 (1:0) pārspēja vicelīderi "Lens", kas vairs nevar apsteigt parīziešus.
Pirmā puslaika vidū Parīzes komandas pirmos vārtus guva Hviča Kvarachelija, kurš raidīja bumbu mājinieku vārtos pēc Usmana Dembelē piespēles, bet otrā puslaika kompensācijas laikā pārsvaru dubultoja Ibrahims Mbaje.
PSG vienība pēdējo 14 gadu laikā izcīnījusi 12 Francijas čempiontitulus - šajā sezonā tā ir turpinājusi dominanci vietējā līmenī.
Parīzes komanda, kas maija beigās otro gadu pēc kārtas arī cīnīsies par Čempionu līgas trofeju, 33 spēlēs iekrājusi 76 punktus, kamēr "Lens" ar 67 punktiem ieņēma otro vietu.
Itālijā noskaidrots kausa ieguvējs
Milānas "Inter" futbolisti, kuri jau nodrošinājusi Itālijas A sērijas čempiontitulu, trešdien triumfēja arī Itālijas kausa izcīņā. Finālā "Inter" ar 2:0 (2:0) pārspēja Romas "Lazio".
Milānieši izvirzījās vadībā jau 14. minūtē, kad pēc stūra sitiena izspēles savos vārtos bumu raidīja "Lazio" aizsargs Adams Marušičs, bet 35. minūtē "Inter" pārsvaru dubultoja Lautaro Martiness
Pusfinālos divu maču summā "Inter" ar 3:2 uzvarēja "Como", bet "Lazio" ar 4:3 guva panākumu pār "Atalanta". "Inter" Itālijas kausa izcīņā uzvarēja desmito reizi un pirmo reizi kopš 2023. gada.
Pērn par Itālijas kausa ieguvēju trešo reizi kluba vēsturē kļuva "Bologna", kas finālā ar 1:0 apspēlēja "AC Milan".
"City" vēl liedz "Arsenal" triumfēt Premjerlīgā
Mančestras "City" futbolisti trešdien Anglijas Premjerlīgas mačā savā laukumā pārliecinoši pieveica Londonas "Crystal Palace", divas kārtas pirms turnīra noslēguma saglabājot cerības uz titulu.
Pārceltajā 31. kārtas mačā "City" savā laukumā uzvarēja ar 3:0 (2:0) un turnīra tabulā no līderes Londonas "Arsenal" tagad atpaliek divus punktus. Mājinieku galvenais treneris Peps Gvardiola sākumsastāvā veica ievērojamas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo maču pagājušās nedēļas nogalē, veicot sešas maiņas. Uz "City" rezervistu soliņa palika arī līderi Ērlings Holanns un Žeremī Dokū.
Pirmajā puslaikā mājinieku rindās vārtus guva Antuāns Semenjo un Omārs Marmušs, bet otrā puslaika izskaņā 3:0 panāca Saviu Moreira de Oliveira jeb Savinju. Premjerlīgas kopvērtējumā "Arsenal" ar 79 punktiem 36 spēlēs notur līderpozīcijas, bet "City" ir 77 punkti.
"Arsenal" nākamajā kārtā mājās uzņems "Burnley", bet pēdējā kārtā viesos Londonas derbijā tiksies ar "Crystal Palace", savukārt "City" pirmspēdējā kārtā izbraukumā spēlēs ar "Bournemouth", bet čempionātu noslēgs ar dueli mājās pret Birmingemas "Aston Villa".
"Arsenal" iepriekšējo reizi Premjerlīgā triumfēja 2003./2004. gada sezonā, bet pēdējā desmitgadē dominējusī "City" par čempioni kļuva 2023./2024. gada sezonā.