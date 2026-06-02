Izmērs atsver visu. Kāds ir krosovers Omoda 9?
Ķīniešu zīmols Omoda ir pazīstams tikai kopš 2022. gada, bet jau paspējis ieplest spārnus pāri puspasaulei. Šodien brauksim ar vienu no lielākajiem modeļiem Omoda 9.
Omoda zīmolu izveidoja mums jau pazīstamais Chery Automobile, tāpēc modelis Nr. 9 ir attāls Tiggo 9 radinieks. Omoda to sauc par superhibrīdu. Tas nozīmē, ka automašīna ar elektrību vien var nobraukt līdz pat 145 km, jo tai ir 35 kWh baterija. Saliekot kopā abas enerģijas, iznāk līdz 1000 km ceļa. Svarīga nozīme ir arī skaitlim 70. Tik liela litros ir Omoda 9 degvielas tvertne, bet kilovatos - pieļaujamā ātrās uzlādes jauda. Noņemiet nulli un dabūsit Omoda 9 garantiju gados - 7. Omoda 9 tehniskie parametri patiešām ir iespaidīgi. Summārā jauda var sasniegt 537 ZS, bet paātrinājums ir zem 5 sekundēm līdz 100 km/h.
Startējas Omoda 9 tāpat kā elektromobiļi, proti, nekā. Kad iekāpjam pie stūres, automašīna atdzīvojas un varam braukt. Sēdekļi regulējas kā Mercedes, pogas ir durvīs. Pat stūrei ir elektriska regulēšana. Viduskonsolē divi kloķi paredzēti klimata iekārtai, viens - braukšanas režīmiem. Savienotie ekrāni priekšā kā ierasts ir pārpildīti ar informāciju un nebeidzamām izvēlnēm. Mazliet papētot, atklājām ērtu risinājumu. Pavelkot ar pirkstu no augšas, tiekam pie ātrās pieļuves. Tur ir visas lietas, ko vajag tūlīt un uzreiz. Centrālo ekrānu var pavilkt augšup arī no apakšas un tad augšup uzbrauc klimata ekrāns. Stūresrata reakcijai vien ir divi režīmi, balstiekārtai - trīs. Arī pārnesumu šim hibrīdam ir tikai trīs, bet to jūs nekad nemanīsit. Galvenais, lai ātri iet un maz tērē. Vidējais patēriņš ir 5,3 litri.
Omoda 9 ir arī kluss auto, lai gan benzīna motors kaut kad arī ieslēdzas. Te ir dubultie stikli, un skaņas izolācija ir līmenī. Tiem, kam patīk klusas automašinas, tas varētu iet pie sirds. Ar piebildi - klusas un ātras automašīnas. Kamēr vien gaitas baterijā kaut kas ir, Omoda 9 iet kā raķete. Labi, ka Omodai ir pilnpiedziņa, citādi piekarei būtu grūti saturēt kopā daudzo motoru radīto vilkmi. Ja arī kaut kas kaut kur nav izdevies līdz galam, Omoda 9 to kompensē ar izmēru. Automašīna ir liela, bagāžnieks vien ir 660 litri. Ja noloka sēdekļus, iznāk 1,7 kubikmetrs. Vietas aizmugurē vienmēr ir daudz, un ir elektriska regulēšanas poga durvīs. Ir arī apsilde un ventilācija. Bet vienu lietu Omoda aizmirsusi. Kā zināms, ķīnieši ir kā apsēsti ar “gadžetiem”, kurus kaut kad vajag uzlādēt. Un šim nolūkam Omoda 9 pasažieriem tik vien ir kā maza atlokāma šūplādīte ar divām dažādu standartu ligzdām. Kur tad tādu Omoda 9 var dabūt? Pie jaunā dīlera Mūsa Mežciems. kas atrodas Biķernieku ielā 145.