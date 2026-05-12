"Liepāja" sakauj virslīgas debitanti "Ogre United"
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 12. kārtā "Liepāja" savā laukumā ar 4:1 (1:0) pārliecinoši pārspēja turnīra pastarīti "Ogre United".
Vārtus liepājnieku labā spēles piektajā minūtē guva Vladislavs Sorokins, savukārt 60. minūtē ar precīzu 11 metru soda sitienu "Liepājas" pārsvaru dubultoja Džibrils Gejs.
Piecas minūtes vēlāk arī ogrēnieši tika pie "pendeles", kuru precīzi izpildīja Kristers Čudars, bet spēles 80. minūtē divu vārtu pārsvaru "Liepājai" atjaunoja Hovanī Amatkarijo un kompensācijas laikā pārsvaru palielināja Kivons Leidsmans.
Pirmajā aplī ar 1:0 pārāka bija "Liepāja", izraujot uzvaru tikai kompensācijas laikā.
Pirmdien 12. kārtas pirmajās spēlēs "Grobiņa" mājās ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu", bet "Tukums 2000" viesos ar 1:1 spēlēja neizšķirti ar "Super Nova".
Otrdien vicelīdere "Riga" "Skonto" stadionā uzņem tuvāko sekotāju "Audu", savukārt trešdien 12. kārtas noslēgumā "Daugavpils" uzņems RFS.
Pēc 11 spēlēm RFS ir 28 punkti, "Riga" guvusi 26, bet "Auda" - 25. Tālāk ar 15 punktiem 12 mačos ir "Liepāja", 14 punkti attiecīgi 12 un 11 mačos ir "Super Nova" un "Daugavpilij", "Jelgavai" un "Tukums 2000" komandām ir pa 12 punktiem, bet "Grobiņa" iekrājusi 11 punktus. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.