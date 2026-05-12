Lebrons Džeimss un "Lakers" tomēr netiek pat pie vienas uzvaras sērijā pret čempioniem "Thunder"
Pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" pirmdien sasniedza Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālu.
"Thunder" viesos ar rezultātu 115:110 (21:26, 28:19, 31:39, 35:26) pārspēja Losandželosas "Lakers" un sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 4-0. Arī pirmo kārtu čempioni pārvarēja bez zaudējumiem, ar 4-0 pieveicot Fīniksas "Suns".
Pirmdienas mačā uzvarētāju sastāvā Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 35 punktus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, beļģu basketbolists Eidžejs Mičels pievienoja 28 punktus, bet Čets Holmgrens sakrāja 16 puntus un deviņas atlēkušās bumbas zem groziem. "Lakers" vienībā Ostins Rīvss guva 27 punktus, Rui Hačimura izcēlās ar 25 punktiem, bet veterāns Lebrons Džeimss tika pie 24 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām
Losandželosas komandas un visas līgas rezultatīvākais spēlētājs regulārajā čempionātā Luka Dončičs paceles cīpslas traumas dēļ izslēgšanas mačos tā arī nepiedalījās.
"Thunder" pretinieki Rietumu konferences finālā būs Sanantonio "Spurs" vai Minesotas "Timberwolves". Tajā sērijā rezultāts pēc četrām spēlēm ir neizšķirts 2-2.
Tikmēr Austrumu konferencē Klīvlendas "Cavaliers" mājās ar rezultātu 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) pārspēja Detroitas "Pistons", sērijā panākot izlīdzinājumu 2-2. Mājinieku sastāvā Donovans Mičels guva 43 punktus, no kuriem 39 - pēdējās divās ceturtdaļās, kas ir atkārtots NBA rekords. Vēl "Cavaliers" rindās ar 24 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeimss Hārdens, bet 17 punktus guva Evans Moblijs. "Pistons" rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Keriss Leverts, 19 punktus guva Keids Kaningems, bet 16 punktus pievienoja Tobiass Heriss.
Šajā sērijā komandas uzvarējušas abus mačus savā laukumā, un piektā spēle naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika notiks Detroitā. Konferences finālā šīs sērijas uzvarētāju jau gaida Ņujorkas "Knicks", kas "play off" otrajā kārtā ar 4-0 pārspēja Filadelfijas "76ers".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".