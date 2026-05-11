"Knicks" atkārto rekordu un otro gadu pēc kārtas spēlēs Austrumu finālā, Vembanjamu izraida par rupjību
Ņujorkas "Knicks" komanda svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra spēlē izbraukumā ar 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31) pieveica Filadelfijas "76ers" un kā pirmā sasniedza Austrumu konferences finālu.
Sērijā līdz četrām uzvarām "Knicks" triumfēja ar 4-0, konferences finālā iekļūstot otro gadu pēc kārtas. Svētdienas spēlē Ņujorkas kluba basketbolisti realizēja 25 tālmetienus, atkārtojot NBA izslēgšanas spēļu rekordu.
25 3PM IN GAME 4. KNICKS ARE MOVING ON.— NBA (@NBA) May 10, 2026
McBride: 7 3PM
Brunson: 6 3PM
Hart: 4 3PM
Shamet: 4 3PM
Towns: 2 3PM
Alvarado: 1 3PM
Dadiet: 1 3PM
NYK’ 25 3PM ties the record most in any postseason game in NBA history 🤯
MIL: 25 3PM on April 19, 2023
CLE: 25 3PM on May 4, 2016 pic.twitter.com/2BoetvBqzC
Rezultatīvākais "Knicks" sastāvā ar 25 punktiem bija Mailss Makbraids, 22 punktus guva Džeilens Bransons, bet pa 17 punktiem katrs sakrāja Džošs Hārts un Karls-Entonijs Taunss. Mājiniekus no ceturtā zaudējuma pēc kārtas neglāba Džoela Embīda 24 punkti, bet 17 punktus guva Tairīss Maksijs. Divciparu skaitli gūtajos punktos sasniedza vēl tikai Kellijs Ubrē, kura kontā desmit punkti.
Austrumu konferences finālā "Knicks" tiksies ar Detroitas "Pistons" vai Klīvlendas "Cavaliers". Šajā sērijā rezultāts ir 2-1 "Pistons" labā.
Tikmēr Rietumu konferences pusfinālā Minesotas "Timberwolves" savā laukumā ar 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā panāca izlīdzinājumu 2-2.
Anthony Edwards (302 PTS) becomes the 6th player in the play-by-play era (1997-98) to record 300+ fourth quarter PTS in the postseason before turning 25!— NBA History (@NBAHistory) May 11, 2026
Joining:
Kobe Bryant (625 PTS)
LeBron James (493 PTS)
Jayson Tatum (388 PTS)
Kevin Durant (388 PTS)
Dwyane Wade (357 PTS) https://t.co/5QrUB0Or3I pic.twitter.com/m15f47DveA
"Timberwolves" rindās 36 punktus guva Entonijs Edvardss, 16 no tiem sakrājot pēdējā ceturtdaļā. Vēl pieci spēlētāji atzīmējās ar vismaz desmit punktiem, no kuriem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Nezs Rīds.
Victor Wembanyama has been ejected after receiving a flagrant foul penalty 2 for elbowing Naz Reid 👀— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 11, 2026
"Spurs" cerības uz labvēlīgu rezultātu saruka otrās ceturtdaļas sākumā, kad par sitienu ar elkoni pretiniekam noraidījumu līdz spēles beigām saņēma komandas līderis Viktors Vembanjama. Francūzis līdz izraidīšanai no mača spēja sakrāt vien četrus punktus un četras atlēkušās bumbas.
Pa 24 punktiem katrs Sanantonio kluba rindās sakrāja De'Ārons Fokss un Dilans Hārpers, bet 20 punktus guva Stefons Kāsls. Sērijas piektā spēle norisināsies "Spurs" laukumā otrdienas vakarā pēc Latvijas laika.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".